Risma: une augmentation de capital de 450 millions de dirhams et l’objectif de 28 hôtels d’ici 2030

L’initiative de RISMA, annoncée ce jeudi a pour objectif d’augmenter le capital de 450 millions de dirhams et s’inscrit dans une logique de renforcement des fonds propres destinée à accompagner un cycle d’investissement d’envergure. Selon le groupe, cette levée de ressources vise à financer son plan de croissance, à soutenir le développement de son parc hôtelier et à consolider sa position dans un secteur touristique marocain engagé dans une phase d’expansion soutenue.

La stratégie poursuivie par Risma repose sur une ambition de croissance clairement formulée par le management. «Notre ambition est de développer significativement notre parc hôtelier. Nous visons 28 hôtels à l’horizon 2030, avec un passage de 3.700 chambres aujourd’hui à près de 5.000 chambres», a souligné Sofia Lopez Benhamida, membre du directoire et directrice générale du groupe, lors d’un point de presse organisé au siège de la Bourse de Casablanca.

Cette trajectoire ne se limite pas à une augmentation des capacités. Elle s’inscrit également dans une logique de diversification de l’offre. «Cette croissance ne sera pas uniquement quantitative. Elle sera aussi qualitative, avec un élargissement de notre portefeuille de marques. Nous irons au-delà de nos enseignes actuelles pour intégrer d’autres marques internationales de premier plan», a-t-elle précisé, en évoquant également la poursuite du développement des actifs annexes, notamment les centres commerciaux et le foncier stratégique.

Cette orientation stratégique traduit la volonté du groupe de capter une demande touristique de plus en plus segmentée, tout en renforçant la valeur de ses actifs et la résilience de son modèle économique.

Créé en 1993, Risma s’est progressivement imposé comme un acteur structurant de l’hôtellerie marocaine. À fin 2025, le groupe exploite un parc de 24 hôtels totalisant 3.679 chambres, répartis dans 11 villes du Royaume, couvrant les principaux pôles touristiques urbains et de loisirs. Son portefeuille s’appuie sur des enseignes internationales reconnues telles que Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis ou Radisson Blu, lui permettant d’adresser plusieurs segments de marché, du milieu de gamme au haut de gamme.

En 2024, le taux d’occupation moyen du groupe s’est établi à 59%, avec plus d’un million de nuitées réalisées sur l’ensemble du parc, soit une contribution significative à l’activité hôtelière nationale. Ces indicateurs reflètent une reprise progressive mais tangible de la demande, dans un contexte de redynamisation du tourisme marocain après les chocs successifs des dernières années.

Une allocation des fonds orientée vers des actifs à forte valeur ajoutée

Les ressources prévues dans le cadre de l’augmentation de capital seront affectées à des projets clairement identifiés. Le groupe prévoit notamment de renforcer sa participation dans la société Centre multifonctionnel de Guéliz (CMG), propriétaire de l’hôtel Radisson Blu Hotel Marrakech Carré Eden et du centre commercial Carré Eden Shopping Center. Ce type d’actifs hybrides, combinant hôtellerie et commerce, répond à une logique de diversification des sources de revenus et de valorisation du foncier urbain.

Cette stratégie d’allocation traduit une approche sélective de l’investissement, privilégiant des projets situés dans des zones à fort potentiel touristique et économique, et susceptibles de générer des flux récurrents sur le long terme.

«Il est essentiel de souligner que cette trajectoire s’inscrit pleinement dans l’élan national qui porte aujourd’hui le secteur du tourisme au Maroc», a rappelé Sofia Lopez Benhamida, soulignant l’alignement du groupe avec la stratégie publique.

Le Royaume a en effet lancé en 2023 une nouvelle feuille de route touristique couvrant la période 2023-2026, avec une vision structurante à l’horizon 2030. Cette stratégie est déclinée à travers plusieurs programmes, dont la feuille de route Tourisme, le programme Hospitality et le dispositif SMIT, qui accompagne l’investissement hôtelier. L’objectif est de renforcer l’attractivité du Maroc, moderniser l’offre hôtelière, accroître les recettes en devises, améliorer la compétitivité des opérateurs et stimuler l’innovation dans les services touristiques.

Au-delà de son montant, cette levée de fonds revêt une portée stratégique particulière du point de vue de la gouvernance et du financement. Amine Echcherki, président du directoire du groupe, souligne que Risma entre dans «une phase particulièrement avancée de son développement, marquée par un recours assumé et structurant au marché financier pour accompagner sa croissance».

Il s’agit seulement de la deuxième ouverture du capital depuis l’introduction en Bourse de 2005. Vingt ans après son IPO, Risma rejoint ainsi le cercle restreint des sociétés cotées marocaines ayant su, dans la durée, mobiliser le marché pour financer leur trajectoire de développement. Le choix d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription constitue, selon le conseil de surveillance, un signal fort adressé aux investisseurs, traduisant la volonté du groupe de s’appuyer prioritairement sur la Bourse pour financer ses projets futurs.

Une transformation de la structure de l’actionnariat

Cette opération aura également un impact significatif sur la structure du capital. Avant l’augmentation de capital, le flottant de Risma était d’environ 10%. Après l’opération, il devrait atteindre près de 20%, soit un doublement. Une évolution assimilée par le conseil de surveillance à «une seconde introduction en Bourse», tant ses effets sont importants en matière de visibilité, de liquidité et d’attractivité du titre.

L’élargissement de l’actionnariat constitue un objectif central de l’opération. Au-delà du financement du plan de croissance, Risma entend faire de cette augmentation de capital un succès boursier populaire, en attirant investisseurs particuliers, fonds et institutionnels, notamment marocains, et en créant les conditions d’une liquidité durable du titre sur la place casablancaise.

«Cette opération, réservée au public, vise à financer notre développement, à poursuivre nos programmes de rénovation et à positionner Risma comme un partenaire de premier plan dans l’essor du tourisme marocain », précise Amine Echcherki, précisant croire à «un modèle de croissance responsable, créateur de valeur durable pour les actionnaires, les collaborateurs et l’ensemble de l’économie nationale».