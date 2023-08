Hôtellerie: la sortie du groupe Accor du capital de Risma actée

La cession des titres Risma par Accor en faveur de la société d’investissement Mutris a été finalisée, annonce l’opérateur touristique Risma. C’est ce qu’affirme le quotidien Le Matin du Sahara et du Maghreb dans son édition du jeudi 3 août, citant un communiqué du groupe. «Conformément au communiqué de presse du 26 juin 2023 et suite à la finalisation de la cession par Accor des titres Risma à Mutris, Risma souhaite la bienvenue au nouvel actionnaire Mutris», lit-on.

«Risma tient à remercier Accor pour son soutien d’actionnaire apporté tout au long du développement de l’entreprise, et confirme que les contrats actuels liant Risma et Accor, en tant que gestionnaire de ses hôtels, demeurent inchangés», poursuit le groupe.

En outre, Risma a pris acte de la démission des membres de son Conseil de surveillance (dont le président du Conseil) qui représentaient Accor. De nouveaux membres du Conseil de surveillance de Risma seront prochainement nommés.

Créée en 1993, Risma est devenu le principal opérateur touristique au Maroc, accompagnant au fil des années la stratégie nationale de développement touristique.

Avec une forte présence dans 11 villes du Royaume, Risma détient un portefeuille de 23 unités hôtelières et couvre les segments du luxe, du haut de gamme, du milieu de gamme et de l’hôtellerie économique, offrant un large choix pour satisfaire les besoins de tous les voyageurs, et ce à travers ses sept marques: Sofitel, Pullman, MGallery, Mercure, Novotel, Ibis et Ibis Budget.

Pour rappel, Accor a annoncé lundi 26 juin avoir conclu avec Mutris, une société d’investissement de droit marocain constituée d’investisseurs privés et institutionnels, un accord aux termes duquel le groupe français cédait à Mutris sa participation de 33% dans le capital de Risma, premier opérateur hôtelier coté au Maroc, au prix de 130 dirhams par action et cédait sur le marché les obligations Risma qu’il détenait. L’opération n’aura aucun impact sur les accords contractuels en cours entre Accor et Risma, qui demeurent inchangés.

«Le Maroc est une formidable destination et un pays doté d’atouts uniques et d’une culture inégalée de l’hospitalité. Accor y a été pionnier il y a près de 30 ans et nous y avons bâti des liens forts avec des partenaires de premier plan et des équipes engagées et talentueuses», soulignait à l’occasion Sébastien Bazin, président-directeur général d’Accor.