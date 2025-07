Marrakech: le Centre Multifonctionnel de Guéliz passe dans le giron de Risma

Risma en qualité d’acquéreur, d’une part, et Résidence Siyaha 2 et Cap Estate en qualité de vendeurs, d’autre part, ont procédé le 18 juillet 2025 à la signature d’un contrat de cession et d’acquisition de l’intégralité des titres du Centre Multifonctionnel de Guéliz (CMG), société détenant les murs de l’hôtel 5 étoiles «Radisson Blu Hotel Marrakech Carré Eden» et du centre commercial «Carré Eden Shopping Center».

La valeur d’entreprise de la société a été établie à 931 millions dirhams, indique Risma dans un communiqué. Après déduction de la dette nette, le montant de l’acquisition s’élève à 524 millions dirhams.

Cette acquisition s’inscrit dans le cadre des ambitions de croissance externe de RISMA et de son plan de développement.

Conformément à la réglementation en vigueur, cette opération est soumise à la réalisation de plusieurs conditions suspensives, notamment l’obtention de l’autorisation du Conseil de la concurrence.

Les parties ont pour objectif de finaliser la transaction en septembre 2025.