Amine Echcherki reçoit la médaille d’or de la Ligue universelle du bien public au Sénat de Paris

Amine Echcherki, président du directoir de Risma, recevant la médaille d’Or de la Ligue universelle du bien public, le 3 octobre 2025 à Paris.

La Ligue universelle du bien public a décerné, lors d’une cérémonie solennelle organisée récemment au Sénat français, sa plus haute distinction d’or à Amine Echcherki, président du directoire de Risma. Cette reconnaissance vient saluer son engagement exemplaire en faveur du bien commun et son action constante pour la promotion des valeurs humaines et sociales.

Le 14/10/2025 à 13h22

Amine Echcherki, président du directoire de Risma, a été honoré de la plus haute récompense d'or de la Ligue universelle du bien public, lors d'une cérémonie solennelle au Sénat français, à Paris. Une distinction qui fait la fierté du personnel de ces établissements.

Cette prestigieuse distinction vient couronner l’engagement et les contributions remarquables de M. Echcherki en faveur du bien public et des valeurs humaines universelles.

La cérémonie s’est déroulée le vendredi 3 octobre 2025, dans un cadre d’exception, les salons Napoléon et Pourpre du restaurant des Sénateurs, au cœur du Palais du Luxembourg (VIe arrondissement de Paris).

À cette occasion, M. Echcherki a reçu officiellement sa médaille d’or et son diplôme d’honneur, concrétisant une nomination validée par la Commission des récompenses de la Ligue universelle du bien public en juillet dernier.

Cette distinction internationale salue une trajectoire marquée par la rigueur, la responsabilité sociale et la promotion de l’intérêt général.

La Ligue Universelle du bien public a exprimé sa fierté d’honorer un lauréat dont les actions illustrent pleinement ses valeurs, mettant en lumière l’importance de son engagement au service de la collectivité.

