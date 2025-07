Aménagement global de l’avenue Allal El Fassi à Marrakech

Les travaux d’aménagement de l’avenue Allal El Fassi, l’une des principales artères de Marrakech, ont été lancés dans le cadre du programme d’action communal. Ce chantier vise à moderniser les infrastructures et à revaloriser les espaces publics, deux priorités majeures de la ville.

À ce sujet, Mohamed El Idrissi, premier adjoint au maire de Marrakech en charge des travaux, précise: «Ce projet s’inscrit dans le programme global de modernisation des infrastructures et d’amélioration de la qualité des espaces publics dans la ville ocre.»

Il a indiqué que les travaux sur cette avenue stratégique porteront sur l’aménagement de la chaussée sur une distance de 11 kilomètres, ainsi que sur la rénovation complète des infrastructures sur 22 kilomètres, en plus de l’extension des espaces verts sur une superficie de 11 hectares, entièrement irrigués par des eaux usées traitées.

Le projet prévoit également la création d’environ 1.300 places de stationnement pour voitures et vélos, ainsi qu’une réorganisation de la circulation afin de faire de cette avenue un espace urbain sécurisé et bien structuré, répondant aux besoins des habitants et des visiteurs de la ville.

«L’avenue Allal El Fassi est l’une des principales artères de Marrakech. Il était temps de la réaménager, à l’instar de ce qui a été fait pour l’avenue Abdelkrim Khattabi, la route de Targa et plusieurs autres axes qui ont connu une rénovation complète, donnant ainsi une forte impulsion à la fluidité du trafic», a-t-il ajouté.

L’élu a conclu en réaffirmant la place centrale accordée par le conseil communal aux infrastructures dans la dynamique de développement urbain de la ville. Il a souligné que les projets routiers actuellement engagés à Marrakech visent à doter la cité ocre des conditions optimales pour accueillir les grands rendez-vous continentaux et internationaux à venir. Ce chantier s’inscrit ainsi dans la droite ligne de la stratégie communale de transformation urbaine durable, tournée à la fois vers l’amélioration du cadre de vie des citoyens et le rayonnement de Marrakech sur la scène régionale et mondiale.