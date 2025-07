Marrakech: le site de Siti Fatma se refait une beauté et opte pour un tourisme durable

Les autorités locales de Siti Fatma, une commune d’Ourika dans la province d’Al Haouz, ont récemment mené une campagne organisée de libération du domaine public.

Cette opération a ciblé en particulier les abords de l’oued, l’un des principaux pôles touristiques de la région, dans le but de préserver l’esthétique du paysage et d’assurer un environnement propre et sûr pour les visiteurs.

Malgré des rumeurs sur les réseaux sociaux évoquant la fermeture de cafés et de restaurants en signe de protestation contre cette campagne, Le360 a constaté que la situation était tout à fait normale. Les établissements touristiques accueillent les visiteurs dans une ambiance calme et organisée.

Selon Massoud El Fathi, président de l’association de développement et de tourisme de la région de Siti Fatma: «Comme chaque été, les autorités appliquent une circulaire stricte pour organiser l’activité touristique, notamment en raison de la forte affluence estivale dans la région».

Il a précisé qu’une réunion de coordination avait eu lieu avec les autorités locales, au cours de laquelle plusieurs mesures ont été prises pour améliorer la qualité des services. Parmi celles-ci, l’engagement de la commune à financer de petits projets destinés à embellir les berges et à mieux organiser les espaces.

«Nous œuvrons à préserver le caractère naturel de la région, à garantir la propreté des lieux de repos et à veiller à la sécurité sanitaire des aliments et des hébergements.»

De son côté, Khalid Mouta, gérant d’un restaurant de la région, a affirmé: «L’ambiance est normale. Il y a une forte affluence des Marocains résidant à l’étranger».

Il a précisé que «seules quelques enseignes ont été fermées temporairement pour utilisation de matériaux inadaptés sur les toitures, comme le plastique. Les autorités ont exigé l’utilisation de roseaux, afin de préserver l’aspect naturel et harmonieux avec l’environnement montagneux de l’oued».

Cette campagne, similaire aux autres opérations de libération du domaine public menées dans tout le Royaume, est essentielle pour un bon encadrement durant la période estivale. L’objectif est d’éviter l’encombrement et les problèmes, tout en garantissant le bon déroulement de la saison touristique, a-t-il précisé.

Ces efforts conjoints des autorités et de la population locale ont pour but de préserver la beauté de la région de Siti Fatma. Ils visent à offrir aux visiteurs, qu’ils soient nationaux ou étrangers, une expérience touristique de qualité, tout en respectant l’environnement et les réglementations en vigueur.