Caméras espion dans une villa Airbnb à Marrakech: 5 ans de prison pour le propriétaire

La Chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Marrakech a rendu, lundi dernier, son verdict dans le dossier d’un homme d’affaires accusé d’avoir transformé une luxueuse villa, louée sur la plateforme Airbnb, en piège sordide pour ses clients.

«Le quinquagénaire, qui a passé une grande partie de sa vie en France, a écopé de cinq ans de prison ferme et d’une amende de 50 000 dirhams, assortie des frais de justice et de l’exécution au minimum», indique le quotidien Al Akhbar dans son édition du mercredi 16 juillet. Un verdict jugé logique et proportionné par de nombreux observateurs, au vu de la gravité des faits.

L’affaire, qui a fait grand bruit à Marrakech et dont l’écho a dépassé les frontières jusqu’en Europe, remonte à quelques semaines. Le prévenu a été poursuivi en détention pour avoir filmé et photographié ses clients à leur insu, en installant des caméras dissimulées dans les chambres et salles de bains de sa villa située à Tassoultante, en périphérie de Marrakech.

L’entrepreneur, également détenteur de la nationalité française, avait investi dans le secteur touristique après un long séjour en Europe. Sa villa, qu’il proposait à la location sur Airbnb pour un tarif quotidien avoisinant les 30 000 dirhams, attirait une clientèle aisée de touristes marocains et étrangers, notamment suisses et américains.

Mais derrière le cadre luxueux, se cachait un dispositif de surveillance sophistiqué, permettant au propriétaire de suivre les moindres faits et gestes de ses hôtes, y compris leurs moments les plus intimes.

Tout a basculé lorsque certains clients, intrigués par des déplacements suspects de leurs affaires personnelles en leur absence, ont commencé à documenter les anomalies à l’aide de leurs téléphones. Ils ont vite découvert des indices laissant présager une atteinte à leur vie privée. Alertée, la gendarmerie royale de Marrakech est intervenue en coordination avec le parquet compétent. L’enquête a permis de remonter rapidement au propriétaire.

L’exploitation des téléphones et des caméras retrouvés dans la villa a révélé l’étendue du stratagème. Des disques durs et des smartphones, saisis lors de la perquisition, contenaient des enregistrements compromettants de précédents clients. Des expertises techniques sont toujours en cours pour déterminer le nombre de victimes et l’ampleur des images capturées. Les investigations ont également mis en lumière le passé trouble du mis en cause, qui aurait travaillé dans l’industrie de la pornographie en Europe, ce qui expliquerait ses méthodes et son équipement de haute technologie.