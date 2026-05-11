Société

Crise des espaces funéraires dans les cimetières de Salé

Un cimetière à Salé.

Un cimetière à Salé. . DR

Revue de presseLa ville de Salé, qui dépasse le million d’habitants, fait face à une pénurie croissante d’espaces funéraires. La nécropole historique de Sidi Bel Abbes, principale aire de sépulture de la ville, est saturée malgré les efforts de modernisation. Les autorités locales tentent de trouver des solutions, mais la situation est de plus en plus critique. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par La Rédaction
Le 11/05/2026 à 18h21

La nécropole de Sidi Bel Abbes, principal cimetière de la ville de Salé, subit une pression démographique sans précédent. L’augmentation constante du nombre de décès a relancé le débat sur la nécessité de créer un nouveau site funéraire pour répondre aux besoins d’une ville dont la population dépasse désormais le million d’habitants, alerte le quotidien Al Akhbar dans son édition du mardi 12 mai. Ce cimetière, qui a connu ces dernières années plusieurs phases d’extension et d’amélioration, se remplit à un rythme accéléré. Les efforts déployés par l’association de gestion des cimetières de Salé, chargée notamment du nettoyage, de la maintenance, de l’élimination des mauvaises herbes, de la sécurisation du site, ainsi que de sa transformation en un espace écologique respectueux des normes environnementales et de la dignité des défunts, ne suffisent plus à absorber la demande croissante.

Cette situation est aggravée par la pression démographique que connaît Salé, ainsi que par la rareté des terrains disponibles dans un contexte urbain déjà très dense, écrit Al Akhbar. Plusieurs cimetières anciens, dont ceux de Bab El Mellah et de Ben Acher, ont atteint leur capacité maximale et ont dû être fermés. Pour tenter d’atténuer cette crise, le président de la commune de Salé s’est rendu sur place en février dernier pour inspecter une nouvelle parcelle de terrain, d’une superficie d’environ 2.842 mètres carrés. Ce terrain, offert par un promoteur immobilier, a été officiellement accepté par le Conseil communal en novembre 2025. Les travaux d’aménagement, incluant le nivellement du sol, l’asphaltage de certains chemins et la mise en place d’infrastructures minimales pour faciliter l’accès, ont déjà permis d’entamer les premières inhumations dans cette extension.

Cependant, malgré cette extension, les sources communales soulignent que la solution reste temporaire et palliative. En effet, les nouvelles parcelles sont rapidement saturées, ce qui place la ville devant un défi majeur: trouver un espace funéraire durable capable de répondre aux besoins futurs. L’entassement dans le cimetière a également entraîné des plaintes répétées de la part de certaines familles, qui évoquent des difficultés pour trouver une sépulture ou des problèmes liés à l’étroitesse des allées. Des acteurs locaux appellent à renforcer la coordination entre la commune de Salé, le ministère des Habous et des Affaires islamiques, ainsi que les collectivités territoriales voisines. Objectif: trouver un terrain adapté et mettre en place une gestion proactive de ce dossier sensible, lié à la dignité des défunts et au respect des familles en deuil.

Par La Rédaction
Le 11/05/2026 à 18h21
#Cimetières#sépultures#Tombes#Salé

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