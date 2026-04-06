Société

Salé se pare d’un espace vert, l’un des plus attractifs de la ville

Forte affluence dans un nouvel espace vert aménagé à Salé, devenu en quelques jours un lieu de détente prisé des habitants. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 06/04/2026 à 12h28

VidéoAménagé sous le pont reliant Rabat à Salé, un nouvel espace vert attire chaque jour de nombreux visiteurs. Situé en bordure du Bouregreg, ce parc paysager s’impose comme un lieu de détente prisé, illustrant la montée en puissance des aménagements urbains dans la vallée.

Sous le pont principal reliant Rabat à Salé, les autorités de la wilaya ont aménagé un nouvel espace vert qui s’impose progressivement comme un lieu de détente prisé des habitants. Situé en bordure du fleuve Bouregreg, ce parc paysager attire chaque jour de nombreux visiteurs, en particulier en fin d’après-midi, à proximité de l’esplanade du Théâtre Mohammed VI, de la marina de Salé et des équipements sportifs environnants.

Conçu comme un espace de respiration urbaine, le site se distingue par la qualité de ses aménagements paysagers et l’entretien de sa pelouse, offrant aux usagers un cadre propice à la détente. Familles et groupes d’amis s’y retrouvent pour se relaxer à même le gazon ou profiter de promenades le long des berges, dans un environnement accessible et convivial.

Rencontré sur place, un couple venu de Rabat salue «la beauté du lieu», tout en appelant les visiteurs à préserver sa propreté. Une vigilance d’autant plus nécessaire que cet espace s’inscrit dans le périmètre de la vallée du Bouregreg, un écosystème à forte valeur environnementale.

Pour rappel, la vallée du Bouregreg constitue un corridor urbain et naturel stratégique de près de 6.000 hectares, à l’interface entre Rabat et Salé. Piloté par l’Agence pour l’aménagement de la vallée du Bouregreg, ce projet structurant a permis de transformer le site en un véritable pôle d’attractivité, articulant aménagements paysagers, infrastructures culturelles et équipements de loisirs. Parmi ses réalisations emblématiques figurent la Tour Mohammed VI, le Grand Théâtre de Rabat et une corniche aménagée, contribuant à renforcer la continuité urbaine entre les deux rives.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 06/04/2026 à 12h28
#Salé#espaces verts#Environnement#Infrastructures#Bouregreg#Tour Mohammed VI

LEs contenus liés

Société

Salé: au marché, les vêtements de l’Aïd sont choisis «dans la pure tradition marocaine»

Société

Salé: un débat relance la réflexion sur la valorisation de la médina et de ses remparts

Société

Rabat-Salé: balade nocturne sur les rives du Bouregreg

Société

Inondations dans le Gharb: la région de Rabat-Salé-Kénitra lance un vaste plan de réhabilitation

Articles les plus lus

1
Paris brise le tabou: la justice française accuse l’Algérie de terrorisme d’État
2
Incivisme et arnaques
3
Kheng Grou: les travaux avancent pour le cinquième plus grand barrage du Maroc, mise en service attendue début 2027
4
Autoroute Nador-Guercif: le troisième tronçon réalisé à plus de 80%
5
Le cactus et le caroubier, piliers d’une révolution agricole dans la région de l’Oriental
6
Algérie-Belgique: les dessous d’un deal humiliant pour le régime d’Alger
7
Printemps exceptionnel à Ifrane: les cascades renaissent et relancent le tourisme
8
Polisario: un proxy iranien aux portes du Sahel
Revues de presse

Voir plus