Salé se pare d’un espace vert, l’un des plus attractifs de la ville

Sous le pont principal reliant Rabat à Salé, les autorités de la wilaya ont aménagé un nouvel espace vert qui s’impose progressivement comme un lieu de détente prisé des habitants. Situé en bordure du fleuve Bouregreg, ce parc paysager attire chaque jour de nombreux visiteurs, en particulier en fin d’après-midi, à proximité de l’esplanade du Théâtre Mohammed VI, de la marina de Salé et des équipements sportifs environnants.

Conçu comme un espace de respiration urbaine, le site se distingue par la qualité de ses aménagements paysagers et l’entretien de sa pelouse, offrant aux usagers un cadre propice à la détente. Familles et groupes d’amis s’y retrouvent pour se relaxer à même le gazon ou profiter de promenades le long des berges, dans un environnement accessible et convivial.

Rencontré sur place, un couple venu de Rabat salue «la beauté du lieu», tout en appelant les visiteurs à préserver sa propreté. Une vigilance d’autant plus nécessaire que cet espace s’inscrit dans le périmètre de la vallée du Bouregreg, un écosystème à forte valeur environnementale.

Pour rappel, la vallée du Bouregreg constitue un corridor urbain et naturel stratégique de près de 6.000 hectares, à l’interface entre Rabat et Salé. Piloté par l’Agence pour l’aménagement de la vallée du Bouregreg, ce projet structurant a permis de transformer le site en un véritable pôle d’attractivité, articulant aménagements paysagers, infrastructures culturelles et équipements de loisirs. Parmi ses réalisations emblématiques figurent la Tour Mohammed VI, le Grand Théâtre de Rabat et une corniche aménagée, contribuant à renforcer la continuité urbaine entre les deux rives.