Société

Salé: un débat relance la réflexion sur la valorisation de la médina et de ses remparts

Nabil Rahmouni, architecte urbaniste et restaurateur, intervenant lors du débat sur la valorisation du patrimoine culturel de Salé, organisé par la Fondation Abdelkrim Bouallou pour la Culture et la Mémoire, le jeudi 12 mars 2026, à Salé. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mennan
Le 14/03/2026 à 09h30

VidéoLa sauvegarde et la valorisation du patrimoine historique de Salé étaient au cœur d’une rencontre organisée par la Fondation Abdelkrim Bouallou pour la culture et la mémoire. Acteurs associatifs, chercheurs et passionnés du patrimoine ont débattu des enjeux de préservation de la médina et de ses remparts, ainsi que des perspectives de développement et de réhabilitation de la ville ancienne.

La valorisation du patrimoine culturel de Salé, notamment de sa médina historique et de ses célèbres remparts, a été au cœur d’un débat organisé le jeudi 12 mars à Salé par la Fondation Abdelkrim Bouallou pour la culture et la mémoire. Cette rencontre a réuni acteurs associatifs, chercheurs et passionnés du patrimoine autour des enjeux de préservation et de développement de ce riche héritage urbain.

Président de l’association, Ali Bouallou a mis en avant la richesse du patrimoine slaoui tout en soulignant la nécessité d’intensifier les efforts pour préserver et revitaliser la médina ainsi que les remparts qui l’entourent.

«Notre ambition est de concilier sauvegarde et développement. Les médinas ne doivent plus être considérées uniquement comme un héritage historique et culturel, mais comme de véritables espaces de vie participant pleinement au développement du Maroc», a-t-il déclaré. Il a également rappelé que, sous l’impulsion du roi Mohammed VI, plusieurs programmes de réhabilitation des villes anciennes du Royaume ont été lancés ces dernières années, mobilisant des investissements de plusieurs milliards de dirhams.

De son côté, Nabil Rahmouni a précisé que cette rencontre avait pour objectif de présenter les résultats des études consacrées à la médina de Salé et d’en expliquer les perspectives de valorisation. Organisée avec l’appui de la Fondation Abderrahim Bouabid, la rencontre a permis de partager avec le public slaoui, les chercheurs et les passionnés du patrimoine les différentes étapes de cette étude, ses objectifs ainsi que les principales conclusions qui en découlent.

Selon Nabil Rahmouni, ce travail a été mené en partenariat avec l’Agence urbaine de Rabat-Salé dans le cadre d’un programme global d’aménagement et de réhabilitation de la médina, mobilisant un investissement estimé à près de 900 millions de dirhams. Ce projet concerne l’ensemble du tissu urbain de la ville ancienne, incluant la réhabilitation des infrastructures, la restauration de certains monuments historiques et la requalification de plusieurs espaces patrimoniaux.

Lire aussi : Salé: une vague de démolitions provoque la colère des habitants

Située sur la rive du Bouregreg, face à Rabat, la médina de Salé constitue l’une des cités historiques les mieux préservées du Maroc. Ancienne cité corsaire, elle se distingue par son authenticité et par la richesse de son patrimoine architectural. Entourée de remparts datant du 12ème siècle — parmi les plus anciens du Royaume — elle est ponctuée de portes monumentales, dont la célèbre Bab Lamrissa.

La médina abrite également plusieurs monuments emblématiques, à l’image de la médersa mérinide, édifiée en 1333 et réputée pour ses boiseries sculptées et ses mosaïques raffinées. On y trouve aussi la Grande Mosquée, l’une des plus anciennes et des plus importantes de la ville, ainsi que des souks traditionnels où se perpétuent les métiers de l’artisanat local, notamment le cuir et le textile.

La médina de Salé offre ainsi un visage authentique de la vie quotidienne dans une ville historique marocaine, où patrimoine architectural et traditions artisanales continuent de façonner l’identité urbaine.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mennan
Le 14/03/2026 à 09h30
#Salé#Médina#patrimoine#Architecture#Bouregreg

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