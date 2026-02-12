Salé: une vague de démolitions provoque la colère des habitants

Les autorités locales de Salé ont intensifié, ces derniers jours, les opérations de démolition visant plusieurs bâtiments anciens classés comme menaçant ruine, notamment dans les arrondissements de Bab Lamrissa et de Bettana. Cette intervention s’inscrit dans le cadre de mesures préventives destinées à éviter d’éventuels risques pour la sécurité des habitants et des passants, après la publication de rapports techniques alertant sur l’état avancé de dégradation de ces constructions, indique le quotidien Al Akhbar de ce vendredi 13 février.

Selon des sources locales, ces opérations devraient s’étendre à d’autres édifices situés au cœur de la médina, ainsi que dans la zone de Bab Sebta. Cette décision intervient après l’approbation par le conseil communal de Salé d’un ensemble de mesures relatives à la gestion des bâtiments menaçant effondrement. Les mêmes sources précisent que les habitants concernés ont été contactés en amont, afin d’être informés des procédures envisagées.

Cependant, ces interventions n’ont pas été exemptes de controverses. Plusieurs résidents des habitations touchées ont exprimé leur mécontentement face à ce qu’ils qualifient de changement soudain dans la gestion du dossier. Des témoignages concordants rapportés par Al Akhbar indiquent que les autorités locales leur avaient précédemment annoncé que les bâtiments seraient restaurés dans le cadre d’un programme de réhabilitation du tissu urbain dégradé de la médina, avec la promesse d’un retour des occupants après l’achèvement des travaux.

Par ailleurs, certains habitants de la médina dénoncent ce qu’ils considèrent comme un manque d’organisation dans la conduite des opérations de démolition, notamment en ce qui concerne l’accumulation des débris dans plusieurs ruelles étroites. Des protestataires affirment que l’entreprise chargée des travaux n’a pas achevé l’évacuation des gravats et des matériaux issus des démolitions, entraînant l’obstruction de passages et d’axes de circulation essentiels, ainsi que l’accumulation de poussière et de pierres au sein du tissu urbain historique.

Les habitants soulignent que cette situation complique considérablement les déplacements quotidiens, en particulier pour les personnes âgées et les enfants, a-t-on pu lire. Elle perturbe également les activités commerciales et artisanales qui constituent un pilier économique et culturel de la médina. Les riverains appellent ainsi les autorités locales à intervenir rapidement afin de contraindre l’entreprise concernée à achever le nettoyage des zones affectées et à rétablir l’accessibilité des espaces publics.

Dans l’attente de la poursuite des phases prévues de démolition et des opérations de réhabilitation annoncées, la question des bâtiments menaçant ruine à Salé demeure un sujet sensible. Elle met en lumière la nécessité de concilier l’urgence des interventions sécuritaires avec les attentes des habitants, qui réclament davantage de transparence et le respect des engagements antérieurs privilégiant la restauration plutôt que la démolition.