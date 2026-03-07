Société

Rabat-Salé: balade nocturne sur les rives du Bouregreg

La vallée du Bouregreg, la nuit (Y.Mennan/Le360).

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yacine Mennan
Le 07/03/2026 à 17h06

VidéoÀ la nuit tombée, la vue depuis la Tour Hassan dévoile un spectacle lumineux qui met en valeur les monuments emblématiques de Rabat et de Salé, révélant toute la beauté des deux villes qui se font face de part et d’autre du Bouregreg.

Une fois le ftour terminé, les rives du Bouregreg s’animent progressivement. Familles marocaines, groupes d’amis et touristes étrangers viennent y profiter de la fraîcheur du soir et admirer les monuments illuminés de Rabat et de Salé.

Dans cette atmosphère apaisée, la vallée révèle toute sa beauté. La Tour Hassan et le Mausolée Mohammed V, baignés de lumière, dominent le paysage et rappellent la richesse historique de la capitale. Non loin de là, la corniche des Oudayas attire les promeneurs, tandis que le pont reliant Rabat à Salé offre une perspective saisissante sur les deux rives du Bouregreg.

Ce cadre unique participe au charme singulier de la capitale marocaine. Rabat est d’ailleurs inscrite depuis 2012 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO sous l’intitulé «Rabat, capitale moderne et ville historique: un patrimoine partagé», une reconnaissance qui souligne l’harmonie entre héritage historique et développement urbain.

Pour les visiteurs, la découverte ne s’arrête pas à la vallée. À quelques pas de là, la mystérieuse nécropole du Chellah invite à un voyage à travers les siècles. La promenade peut également se poursuivre dans les ruelles de l’ancienne médina ou se conclure par une halte culturelle au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain.

Entre patrimoine, culture et douceur des soirées ramadanesques, la vallée du Bouregreg s’impose ainsi comme l’un des lieux de promenade les plus prisés de la capitale.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yacine Mennan
Le 07/03/2026 à 17h06
#Rabat#Salé#Bouregreg#panorama#Musée Mohammed VI#Kasbah#Histoire du Maroc

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Rabat-Salé: le parc aménagé sur le Bouregreg prêt à ouvrir au public

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Rabat: 2 bus amphibies pour renforcer l’attractivité touristique de la vallée du Bouregreg

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Travaux de finalisation d’un nouvel espace vert dans la vallée du Bouregreg

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

La vallée du Bouregreg séduit chaque jour plus de visiteurs

Articles les plus lus

1
Grâce aux récentes pluies, le taux de remplissage du barrage Al Massira atteint désormais près de 32%
2
Les liaisons intimes de la jeune Rima Hassan avec Israël
3
Barrages, dessalement, transferts d’eau… Comment le Maroc restructure son mix hydrique
4
Entre fausses accusations et faits: le lourd passif des chaînes télé algériennes dans le plagiat des productions marocaines
5
Lancement du programme solaire Noor Atlas: six centrales photovoltaïques pour une capacité totale de 305 MW
6
Guerre au Moyen-Orient: un possible redéploiement des flux vers Tanger Med, mais pas de congestion en vue
7
Qui est Mohamed Ouahbi, le nouveau patron des Lions de l’Atlas?
8
Grands et moyens barrages: le point sur les projets hydrauliques en cours
Revues de presse

Voir plus