Rabat-Salé: balade nocturne sur les rives du Bouregreg

Une fois le ftour terminé, les rives du Bouregreg s’animent progressivement. Familles marocaines, groupes d’amis et touristes étrangers viennent y profiter de la fraîcheur du soir et admirer les monuments illuminés de Rabat et de Salé.

Dans cette atmosphère apaisée, la vallée révèle toute sa beauté. La Tour Hassan et le Mausolée Mohammed V, baignés de lumière, dominent le paysage et rappellent la richesse historique de la capitale. Non loin de là, la corniche des Oudayas attire les promeneurs, tandis que le pont reliant Rabat à Salé offre une perspective saisissante sur les deux rives du Bouregreg.

Ce cadre unique participe au charme singulier de la capitale marocaine. Rabat est d’ailleurs inscrite depuis 2012 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO sous l’intitulé «Rabat, capitale moderne et ville historique: un patrimoine partagé», une reconnaissance qui souligne l’harmonie entre héritage historique et développement urbain.

Pour les visiteurs, la découverte ne s’arrête pas à la vallée. À quelques pas de là, la mystérieuse nécropole du Chellah invite à un voyage à travers les siècles. La promenade peut également se poursuivre dans les ruelles de l’ancienne médina ou se conclure par une halte culturelle au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain.

Entre patrimoine, culture et douceur des soirées ramadanesques, la vallée du Bouregreg s’impose ainsi comme l’un des lieux de promenade les plus prisés de la capitale.