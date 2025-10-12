Travaux de finalisation d’un nouvel espace vert dans la vallée du Bouregreg

Vue des travaux du chantier du nouvel espace vert de la vallée du Bouregreg. (Y.Mannan/Le360)

Ce grand parc longe le fleuve à hauteur de la route reliant les grandes portes du quartier Batana à l’hôtel Dawliz. Ce nouveau jardin s’inscrit dans le cadre du vaste projet de mise en valeur de la vallée, une initiative d’envergure lancée par le roi Mohammed VI.

Interrogé par Le360, un habitant de Salé s’est dit «très heureux de voir les rives du Bouregreg valorisées», ajoutant: «Je remercie le roi d’être l’initiateur de ce projet. Cette vallée a changé l’image de Rabat, capitale politique du Royaume».

La vallée du Bouregreg, vaste espace situé entre Rabat et Salé, a en effet été entièrement réaménagée pour devenir un véritable poumon vert et une zone de loisirs. Ce projet royal a permis de transformer une zone longtemps dégradée en un lieu de promenade et de détente, doté d’aménagements modernes: corniche, parcs, aires de jeux pour enfants, ainsi que le Grand Théâtre Mohammed VI.