Finalisation des travaux de la route Bri Bri entre la vallée du Bouregreg et Salé

Les travaux d'élargissement de la route Bri Bri.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 11/10/2025 à 19h57

VidéoLa route Bri Bri, qui relie la vallée du Bouregreg à Salé El Jadida, a été récemment réaménagée et dispose désormais de deux voies par sens de circulation.

La route Bri Bri, qui relie la vallée du Bouregreg à Salé El Jadida, vient de bénéficier d’un élargissement significatif. Désormais équipée de deux voies par sens, cette amélioration vise à désengorger la circulation et à faciliter les déplacements des usagers.

Outre l’élargissement et le nouvel asphaltage, les travaux ont également porté sur l’installation d’un système d’éclairage public et la mise en place d’une canalisation pour l’évacuation des eaux pluviales.

Ce chantier, qui dessert l’une des zones les plus peuplées de Salé, a en outre permis l’aménagement d’une nouvelle fontaine au-dessus de la célèbre source Bri Bri. Autrefois, les habitants du village éponyme s’approvisionnaient en eau grâce à cette nappe souterraine, qui, fidèle à sa réputation, ne s’est jamais tarie.

