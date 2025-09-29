Infrastructures: achèvement des travaux de la route nationale n°19 reliant Selouane à Taourirt

La route nationale n°19 reliant Selouane, dans la province de Nador, à Taourirt. (M.Chellay/Le360)

L’achèvement du projet d’élargissement de la route nationale n°19 marque une étape importante pour la région de l’Oriental. Cette infrastructure routière, qui s’étend sur 87 kilomètres entre Selouane et Taourirt, devrait faciliter les déplacements des habitants, renforcer la sécurité et offrir un meilleur accès au futur pôle portuaire de Nador West Med.

Selon Adil Tijrini, directeur provincial de l’Équipement à Nador, «ce projet vise à améliorer la liaison directe entre l’autoroute à l’échangeur de Taourirt et le port Nador West Med, en attendant l’achèvement de l’autoroute Guercif–Nador».

«L’objectif est également de renforcer la sécurité routière et de réduire les risques d’accident sur cet axe vital», ajoute-t-il.

Les travaux ont permis d’élargir la chaussée à huit mètres, avec l’aménagement d’accotements de 1,5 mètre. Des ouvrages de drainage ont également été reconstruits pour garantir la solidité de la route et éviter les interruptions de circulation fréquentes en hiver.

«Ce projet bénéficie directement aux populations de Nador, Guercif et Taourirt, en facilitant leurs déplacements et en donnant à la route une dimension stratégique pour le développement local», confirme Tijrini.

Lire aussi : Voici où en sont les travaux de modernisation de la route nationale n°16 reliant la commune d’Arekmane au port Nador West Med

Cette réalisation s’inscrit dans un programme plus large de modernisation du réseau routier de la région de l’Oriental. Ces dernières années, plusieurs chantiers similaires ont été menés, dont la rocade d’Oujda, l’élargissement de la nationale n°2 entre Oujda et Nador, ainsi que le renforcement de la nationale n°6 entre Guercif et Fès.

Ces initiatives traduisent la volonté des pouvoirs publics de relier les ports, zones industrielles et frontières à un réseau routier moderne, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de croissance, d’attractivité économique et d’intégration régionale dans la dynamique nationale.