Economie

Infrastructures: achèvement des travaux de la route nationale n°19 reliant Selouane à Taourirt

La route nationale n°19 reliant Selouane, dans la province de Nador, à Taourirt. (M.Chellay/Le360)

Par Mohammed Chellay
Le 29/09/2025 à 17h24

VidéoLe ministère de l’Équipement, du Transport et de la Logistique a officiellement terminé les travaux d’élargissement et de renforcement de la route nationale n°19 reliant Selouane dans la province de Nador à Taourirt. Long de 87 km, ce projet stratégique vise à fluidifier la circulation, améliorer la sécurité routière et renforcer la connexion entre l’autoroute de Taourirt et le port Nador West Med.

L’achèvement du projet d’élargissement de la route nationale n°19 marque une étape importante pour la région de l’Oriental. Cette infrastructure routière, qui s’étend sur 87 kilomètres entre Selouane et Taourirt, devrait faciliter les déplacements des habitants, renforcer la sécurité et offrir un meilleur accès au futur pôle portuaire de Nador West Med.

Selon Adil Tijrini, directeur provincial de l’Équipement à Nador, «ce projet vise à améliorer la liaison directe entre l’autoroute à l’échangeur de Taourirt et le port Nador West Med, en attendant l’achèvement de l’autoroute Guercif–Nador».

«L’objectif est également de renforcer la sécurité routière et de réduire les risques d’accident sur cet axe vital», ajoute-t-il.

Les travaux ont permis d’élargir la chaussée à huit mètres, avec l’aménagement d’accotements de 1,5 mètre. Des ouvrages de drainage ont également été reconstruits pour garantir la solidité de la route et éviter les interruptions de circulation fréquentes en hiver.

«Ce projet bénéficie directement aux populations de Nador, Guercif et Taourirt, en facilitant leurs déplacements et en donnant à la route une dimension stratégique pour le développement local», confirme Tijrini.

Lire aussi : Voici où en sont les travaux de modernisation de la route nationale n°16 reliant la commune d’Arekmane au port Nador West Med

Cette réalisation s’inscrit dans un programme plus large de modernisation du réseau routier de la région de l’Oriental. Ces dernières années, plusieurs chantiers similaires ont été menés, dont la rocade d’Oujda, l’élargissement de la nationale n°2 entre Oujda et Nador, ainsi que le renforcement de la nationale n°6 entre Guercif et Fès.

Ces initiatives traduisent la volonté des pouvoirs publics de relier les ports, zones industrielles et frontières à un réseau routier moderne, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de croissance, d’attractivité économique et d’intégration régionale dans la dynamique nationale.

Par Mohammed Chellay
Le 29/09/2025 à 17h24
#Economie#Route#travaux#trafic#Nador#Oriental

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Voie express Agadir-Aéroport: plus de 40% d’avancement sur le dernier tronçon

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Les chantiers routiers autour de Nador West Med s’accélèrent

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Infrastructures: le dédoublement de la route reliant Touima au port de Nador West Med pratiquement achevé

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

La nouvelle autoroute Tit Mellil-Berrechid livrée avant avril 2026

Articles les plus lus

1
Sit-in des jeunes de la génération Z: des revendications légitimes mais gare à la manipulation
2
Gad Le Magnifique
3
Algérie: pour la première fois depuis le début de ses bavardages périodiques, Tebboune passe sous silence le Maroc et le Sahara
4
Le régime d’Alger accusé à nouveau par le Mali d’être «un exportateur du terrorisme»
5
D’Amina Filali à Imane, le drame au féminin face à l’esprit de la loi
6
Diana Holding: Rita Zniber rejette le scénario d’un «héritier désigné» et confirme l’ouverture du capital
7
L’histoire secrète du Bureau politique du Polisario à Paris
8
Les Marocains et le Coran: du nord au sud, voyage au cœur du pays des 1,6 million de gardiens du texte sacré de l’Islam
Revues de presse

Voir plus