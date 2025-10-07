Province de Taounate: le barrage Sidi Abbou bientôt achevé, 97% des travaux réalisés

La construction du barrage Sidi Abbou avance à un rythme soutenu, avec un taux de réalisation qui se chiffre à 97%, selon les données relayées par la plateforme Maa Dialna, affiliée au ministère de l’Équipement et de l’Eau.

L’ouvrage, dont la capacité de retenue atteindra 200 millions de mètres cubes, devrait être achevé d’ici novembre 2025. Les travaux restants concernent la finition de la crête du barrage et du barrage de dérivation, l’aménagement de la zone aval, l’installation des équipements électromécaniques, ainsi que les essais techniques et la réalisation des voies d’accès.

Ce chantier, pour lequel un budget de 1,2 milliard de dirhams a été alloué, comprend deux principales structures. Le barrage principal, en béton, s’élève à 71 mètres de hauteur pour une longueur de 111 mètres au niveau de la crête et un volume total de plus de 250.000 m³ de béton. Le second ouvrage, le barrage de dérivation, mesure un kilomètre de long et 37 mètres de haut, avec près de deux millions de mètres cubes de remblais.

Une fois opérationnel, le barrage Sidi Abbou aura plusieurs fonctions. Il garantira l’approvisionnement en eau potable des localités environnantes, permettra l’irrigation de près de 5.000 hectares de terres agricoles, contribuera à la production d’énergie hydroélectrique et jouera un rôle important dans la protection contre les inondations.