Province de Chichaoua: voici où en sont les travaux du barrage Boulaouane

Le barrage Boulaouane, en construction sur l’Oued Skssawa près de la ville d’Imintanout, a atteint 70 % de réalisation en octobre 2025, pour un investissement de 1,3 milliard de DH, selon la plateforme Maa Dialna, affiliée au ministère de l’Équipement et de l’Eau.

Le chantier du barrage Boulaouane avance avec plusieurs opérations clés. Le mur principal, destiné à retenir l’eau, est en cours d’édification, tandis que des ouvrages spécifiques sont prévus pour évacuer le trop-plein et prévenir tout risque de débordement. Afin de renforcer la solidité de l’infrastructure et d’assurer son étanchéité, du béton est injecté dans certaines zones du sol et de la structure. La construction mobilise également d’immenses volumes de matériaux – remblais et béton – représentant plusieurs millions de mètres cubes.

Érigé à 87,5 mètres de hauteur, le barrage offrira une capacité de stockage de 66 millions de mètres cubes. Sa retenue s’étendra sur plusieurs hectares et sera alimentée par les apports en eau du bassin versant de l’Oued Skssawa.

Selon la plateforme Maa Dialna, le barrage Boulaouane fournira de l’eau potable à la ville d’Imintanout et aux communes avoisinantes. Il permettra également l’irrigation des terres agricoles locales, ce qui aidera les agriculteurs à améliorer leurs récoltes et à augmenter leurs revenus. Cette infrastructure s’inscrit aussi dans la dynamique de reconstruction post-séisme à Al Haouz, en renforçant l’accès à l’eau et en soutenant le développement socioéconomique de la région.

Au-delà de l’alimentation en eau potable et de l’irrigation, le barrage contribuera à prévenir les inondations en régulant le débit de l’Oued Skssawa lors des fortes pluies. Une partie de l’ouvrage pourrait également être dédiée à la production d’électricité hydroélectrique, afin de répondre aux besoins énergétiques croissants de la région.

Le chantier progresse conformément au calendrier et devrait être livré en avril 2026. À son achèvement, le barrage Boulaouane comptera parmi les principales infrastructures hydriques de la province de Chichaoua, venant renforcer l’approvisionnement en eau et soutenir le développement agricole local.