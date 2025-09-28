Province de Guercif: le chantier du barrage Targa Ou Madi à un taux de réalisation de 81%

Le chantier du barrage Targa Ou Madi dans la province de Guercif.

Le barrage «Targa Ou Madi», en cours d’édification dans la province de Guercif, constitue l’un des projets stratégiques du Royaume. Avec un taux d’avancement de 81%, il illustre l’accélération des grands chantiers hydrauliques engagés pour répondre aux besoins croissants en eau potable, irrigation et production énergétique.

Les travaux en cours portent sur plusieurs volets techniques: la mise en place des remblais, ouvrages en béton et injections des fondations, ainsi que les équipements électromécaniques et hydromécaniques.

Chantier du barrage Targa Ou Madi à Guercif.. DR

Doté d’une capacité de stockage de 287 millions de mètres cubes et d’un bassin versant s’étendant sur 974 hectares, le barrage devrait être achevé à l’horizon mi-2026, grâce au savoir-faire de compétences 100% marocaines.

Ce futur ouvrage aura un impact direct sur l’amélioration de l’approvisionnement en eau potable de la ville de Guercif et des communes voisines. Il garantira également l’irrigation des terres agricoles situées en aval et contribuera à la production d’énergie hydroélectrique, tout en réduisant les risques liés aux crues.

Au-delà de ses fonctions hydrauliques, le barrage «Targa Ou Madi» représente un levier de développement territorial. Il favorisera l’augmentation et la diversification de la production agricole, l’amélioration des revenus des agriculteurs et le renforcement de la nappe phréatique. Par ailleurs, la création d’une retenue d’eau ouvrira la voie à de nouvelles perspectives pour le tourisme écologique, apportant un souffle supplémentaire aux dynamiques économiques et à la durabilité de la région.