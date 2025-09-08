Reconstruction post-séisme: un chantier en achèvement, 4 milliards de dirhams engagés

Un an après le séisme qui a frappé la région d’Al Haouz, les travaux de reconstruction et de réhabilitation enregistrent des taux d’avancement notables dans l’ensemble des provinces touchées.

Logements, routes, écoles, centres de santé, patrimoine historique… L’effort de relance est global, porté par un financement public massif dépassant les 4 milliards de dirhams, en plus des aides directes aux ménages, résume le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce mardi 9 septembre.

Dans la province d’Al Haouz, la plus durement touchée, le programme a atteint un taux d’avancement de 91,3%, avec la réhabilitation ou la reconstruction de près de 24.000 logements. Les autorités prévoient d’atteindre 96% d’ici novembre prochain. Toutes les tentes installées en urgence après la catastrophe ont été démontées, signe du retour progressif des familles dans leurs habitations, apprend-on.

Un budget de 890,9 millions de dirhams a été mobilisé pour la réhabilitation du réseau routier, notamment la route nationale n°7 et plusieurs axes régionaux et provinciaux.

Le secteur social a également bénéficié de cet élan: 43 centres de santé ont été reconstruits ou réhabilités, dont 75% déjà en service, et 80 établissements scolaires ont été livrés pour la rentrée 2025-2026.

La province de Chichaoua affiche le taux le plus élevé, avec 97% des habitations reconstruites, soit 7.810 logements, écrit Al Ahdath Al Maghribia. À Idasill, l’une des communes les plus affectées, 1.177 familles ont bénéficié du programme.

L’infrastructure routière n’a pas été en reste. 137 millions de dirhams ont été investis pour moderniser plusieurs axes, auxquels s’ajoute une enveloppe supplémentaire de 152 millions de dirhams.

Plusieurs projets structurants sont en cours, dont la réhabilitation de la route provinciale 2038 reliant Idasill à Imindounit (13,2 km), la mise à niveau de la route 2032 (24 km), ainsi que la reconstruction d’ouvrages d’art au niveau des oueds Chichaoua, Assif El Mal, Faraḥ et Tarkout.

Dans la province de Taroudant, 11.450 logements ont déjà été livrés, sur un total de 15.100 bénéficiaires recensés à travers 57 communes, soit un taux d’avancement de 76%, souligne Al Ahdath Al Maghribia. Plus de 15.080 permis de construire ont été délivrés et 13.900 logements sont déjà en chantier. La reconstruction inclut également les infrastructures de base: écoles, centres de santé, routes, projets agricoles, ainsi que l’approvisionnement en eau potable et en électricité.

À Tisras, 747 familles ont bénéficié du programme, avec 665 logements déjà achevés.

À Marrakech, le taux de reconstruction atteint 85% après la réhabilitation de 2.620 logements selon des normes techniques strictes. Cette proportion devrait grimper à 90% d’ici fin septembre, puis à 96% d’ici novembre.

La plupart des habitants du quartier Bab Doukkala ont déjà regagné leurs maisons, reconstruites dans le respect du style architectural marocain traditionnel, et renforcées contre les séismes.

Parallèlement, la restauration du patrimoine endommagé avance rapidement. Des monuments emblématiques comme le Palais El Badii, le Palais Bahia, les tombeaux saadiens, les remparts et plusieurs musées font l’objet de travaux de consolidation, confiés à des entreprises spécialisées et à des artisans traditionnels, dans le respect des normes internationales de restauration, lit-on encore.

Au total, plus de 4 milliards de dirhams ont été mobilisés pour la reconstruction et la réhabilitation des logements. Les aides directes versées aux sinistrés représentent plus de 2,4 milliards de dirhams, sous forme d’indemnités mensuelles de 2.500 dirhams pour couvrir les frais de logement temporaire et de primes comprises entre 80.000 et 140.000 dirhams, selon les cas, pour la reconstruction.

Dans le domaine des infrastructures, l’avancement des travaux varie entre 25 et 65% pour les tronçons de la route nationale n°7. En parallèle, 165 km de routes et 29 ouvrages d’art sont en chantier, pour un coût global de 920 millions de dirhams.

L’éducation et la santé sont également au cœur de la relance: 269 établissements scolaires sont déjà opérationnels et 70 centres de santé ont été réhabilités, avec la livraison prévue de 49 autres d’ici octobre 2025.

Dans le secteur agricole, des programmes d’appui aux éleveurs ont permis la distribution gratuite de bétail et d’orge, tandis que les infrastructures hydrauliques et d’irrigation sont progressivement restaurées.