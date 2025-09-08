Séisme d’Al Haouz: voici où en est la restauration du Palais El Badii et du Palais Bahia

Situé à Marrakech, le palais El Badii est un ensemble architectural construit à la fin du 16ème siècle. Actuellement, c’est une immense esplanade creusée de jardins, plantée d'orangers et entourée de hauts murs. . DR

Deux ans après le séisme du 8 septembre 2023 qui a frappé la province d’Al Haouz, l’heure est au bilan des opérations de rénovation. Les sites historiques de Marrakech figurent parmi les priorités, avec des travaux menés par des artisans et mâalems mobilisés pour préserver l’authenticité architecturale de monuments emblématiques comme le Palais El Badii et le Palais Bahia.

Ces joyaux du patrimoine, tout comme les tombeaux Saâdiens, les remparts et plusieurs musées, ont résisté au séisme, malgré des fissures et quelques effondrements localisés.

Selon Hasna El Haddaoui, conservatrice du Palais Badii, ce site a d’abord nécessité des interventions d’urgence – déblaiement des gravats, traitement des fissures et sécurisation des structures – avant le lancement d’un vaste programme de réhabilitation, pour un budget global de 31,7 millions de dirhams. Elle a souligné la complexité de ce type de restauration, qui requiert la contribution de bureaux d’études, laboratoires, techniciens, historiens, conservateurs et commissions multidisciplinaires chargés d’élaborer le cahier des charges.

Lire aussi : Marrakech: 85% des logements endommagés par le séisme déjà réhabilités

Les travaux, prévus sur une durée de 18 mois, affichent aujourd’hui un taux d’avancement de 40%. Ils progressent à un rythme soutenu grâce au suivi quotidien des équipes de la Conservation, de l’Inspection des monuments historiques et de la Direction régionale de la culture.

De son côté, Hanane Labchir, conservatrice du Palais Bahia, a indiqué que ce monument a lui aussi subi des dommages, notamment des fissures et un effondrement partiel du grand riad ainsi que du menzah à l’étage supérieur. Grâce à des interventions rapides, le site a pu rouvrir ses portes au public à peine un mois après le séisme.

Le ministère de la Culture a par la suite mené une étude d’une année pour définir un cahier des charges. Les travaux de restauration, entamés il y a un an et portant sur la structure, les jardins, les murailles et les pavillons, affichent désormais un taux d’avancement de 30%.