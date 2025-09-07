Reconstruction post-séisme à Chichaoua: 97% des logements réhabilités, fin des travaux en novembre

La province de Chichaoua, à l’instar des autres régions touchées par le séisme d’Al Haouz de septembre 2023, incarne aujourd’hui un modèle de résilience et de mobilisation collective.

Au cœur de ce territoire montagneux, les familles sinistrées retrouvent désormais des conditions de vie dignes grâce au vaste programme de reconstruction lancé conformément aux hautes directives royales.

Dans la province de Chichaoua, quelque 7.810 habitations ont été reconstruites à ce jour, soit un taux d’avancement de 97%, tandis que le reste devrait être achevé d’ici fin novembre, selon des données de la préfecture.

À Adassil (60 km de la ville de Chichaoua), la commune la plus touchée, 1.177 ménages ont bénéficié de ce programme, dont 152 à douar Adassil et 71 à Tidraguine. Des chiffres qui reflètent les énormes efforts déployés par les différentes parties prenantes pour permettre à chaque ménage de vivre dans les meilleures conditions.

Aujourd’hui, les bénéficiaires ne cachent pas leur soulagement comme Allal Oulhaj, un septuagénaire du douar Adassil. «Grâce à l’aide de l’État et des efforts déployés par les autorités locales, nous avons pu reconstruire un foyer plus sûr. Aujourd’hui, je peux envisager l’avenir avec sérénité», a-t-il déclaré à la MAP.

Même constat à douar de Tidraguine, où les habitants, qui avaient vu leurs maisons partiellement ou totalement endommagées, retrouvent progressivement un quotidien serein. À l’image de Brahim Regragui, agriculteur, qui entrevoit désormais un meilleur avenir pour ses quatre enfants. «Sans l’appui constant des équipes techniques et l’accompagnement des autorités, il nous aurait été très difficile de rebâtir notre maison. Cette aide nous a permis de reprendre notre quotidien et de continuer nos activités agricoles en toute sérénité», s’est-il félicité.

Dans la commune voisine d’Assif El Mal, le programme de reconstruction a également changé le quotidien de nombreuses familles. «J’ai pu reconstruire ma maison grâce à l’aide de l’État et je m’y suis installé avec ma famille depuis six mois déjà. C’est une nouvelle vie qui commence dans la stabilité et la confiance en l’avenir», a témoigné, de son côté, Abdelkarim Alkjoun de douar Zaouia Sidi Othmane.

Même son de cloche chez Tamou Afouzia, de douar Dar Akimakh, qui n’a pas caché sa reconnaissance pour le soutien et l’accompagnement dont elle a bénéficié. «Cette aide nous a permis de retrouver une maison digne et de préserver la sécurité de nos enfants. Aujourd’hui, nous vivons dans de meilleures conditions», a-t-elle dit.

Au-delà des logements, la reconstruction a également concerné le réseau routier et les infrastructures, éléments essentiels pour favoriser une mobilité fluide et sûre et un développement socio-économique à l’échelle locale. Dans ce sillage, le directeur provincial de l’Équipement et de l’Eau à Chichaoua, Hicham Frindy, a indiqué que plusieurs projets structurants sont en cours, incluant l’aménagement de la RP n°2038 entre Adassil et Imindounit (13,24 km), la modernisation de la RP n°2032 (24 km) et la reconstruction de plusieurs ouvrages d’art sur les oueds Chichaoua, Assif El Mal, Frah et Targout.

«L’ensemble de ces travaux représente un investissement global de 137 millions DH, ce qui reflète l’importance des moyens humains et techniques mobilisés pour renforcer la sécurité et l’accessibilité dans cette zone», a-t-il précisé.

Il a également fait savoir que d’autres projets sont programmés pour soutenir ces efforts, notamment l’élargissement et le renforcement de la RP n°2038 sur 30,69 km, la réhabilitation de la RP n°2040 sur 20 km, ainsi que la reconstruction de plusieurs ouvrages d’art sur la route nationale n°8 et les routes régionales n°21 et n°212, pour une enveloppe supplémentaire de 152 MDH.

Entre habitations rebâties et chantiers routiers ouverts, l’optimisme est aujourd’hui palpable dans chaque douar des communes touchées par le séisme à l’échelle de la province de Chichaoua, qui se veut un modèle tangible d’une résilience collective et d’une mobilisation soutenue.