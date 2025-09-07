Marrakech: 85% des logements endommagés par le séisme déjà réhabilités

Les travaux de reconstruction et de réhabilitation des logements endommagés partiellement ou totalement, amorcés en février 2024 à Marrakech, affichent, selon les autorités locales, un taux d’avancement de près de 85%, après la construction et la réhabilitation d’environ 2.620 habitations dans le strict respect des normes techniques en la matière.

Grâce à un accompagnement et à un suivi rigoureux assurés par les autorités locales, ce taux devrait atteindre environ 90% fin septembre et 96% dans les deux prochains mois, indique-t-on.

Les travaux de reconstruction et de réhabilitation des logements endommagés partiellement ou totalement, amorcés en février 2024 à Marrakech, affichent, selon les autorités locales, un taux d’avancement de près de 85%.

En dépit des contraintes et difficultés, la cadence de la mise en œuvre de ce programme dépasse de loin les performances constatées dans d’autres expériences à l’international, où les opérations de reconstruction ont nécessité au moins 3 ans.

À Bab Doukkala, au cœur de la médina de la cité ocre, la majorité des habitants ont d’ores et déjà regagné leurs habitations, désormais reconstruites dans le respect de l’architecture authentique marocaine et des normes anti-sismiques, permettant un retour à la vie normale dans ce quartier mythique et très prisé des touristes.

Sur la base du recensement effectué par les commissions mixtes, les familles affectées ont reçu mensuellement et de manière régulière l’aide financière de 2.500 DH destinée à la location et à l’hébergement, en plus de 140.000 DH ou 80.000 DH alloués pour la reconstruction.

Lire aussi : Reconstruction post-séisme d’Al Haouz: les habitants d’Aghouatim retrouvent leurs maisons

Dans des déclarations à la MAP, des bénéficiaires du quartier de Bab Doukkala ont fait part de leur soulagement et satisfaction de regagner leurs maisons, tout en exprimant leur profonde gratitude au roi Mohammed VI qui ne cesse d’entourer de sa haute sollicitude les victimes du séisme d’Al Haouz.

Ahmed Armane n’a pas caché sa joie et son émotion après avoir retrouvé son domicile, totalement détruit par le séisme et reconstruit grâce à l’aide octroyée à cet effet. Pour sa part, Ahmed Lahmicha a indiqué que les travaux de reconstruction de sa maison arrivent à terme dans quelques jours, relevant que la famille s’apprête à regagner son logement d’ici deux à trois semaines, une fois les dernières finitions achevées.

Conflits d’héritage et contraintes techniques freinent 4% des familles

Cette satisfaction est partagée par des artisans et commerçants des foundouks implantés au cœur de la médina de Marrakech, qui ont subi des dégâts partiels (généralement des fissures) suite au séisme de 2023.

Selon des données des autorités locales, seuls 4% des sinistrés n’ont pas encore entamé les travaux de reconstruction de leurs logements, principalement en raison de conflits entre héritiers et de certaines difficultés techniques. Les procédures légales nécessaires ont été engagées dans ce cadre, après que les concernés aient été préalablement informés et rappelés par les autorités locales pour commencer les travaux, comme l’ont fait les autres bénéficiaires.

Si ce bilan s’avère très positif compte tenu de la complexité ayant marqué les opérations préalables à la reconstruction, entreprises par le comité de pilotage et de suivi, il est à rappeler que cette mission a requis des efforts considérables liés au recensement de la population affectée par les commissions ad hoc, au déblaiement des décombres et des gravats de plus de 2.300 maisons effondrées, ainsi qu’à l’octroi des permis de construire.