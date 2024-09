Post-séisme: l’opération de soutien aux commerçants d’Amizmiz se poursuit

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts continus du Maroc pour soutenir les commerçants et professionnels touchés par le séisme d’Al Haouz, en veillant à ce qu’ils reçoivent l’aide nécessaire pour surmonter cette épreuve.

Boubker Ali, président de l’Association Essalam des commerçants et professionnels de la commune d’Amizmiz, a expliqué, dans une déclaration pour Le360, que les commerçants ont bénéficié de l’aide en deux tranches. La première avait pour but l’inspection des dommages et pertes liés aux équipements et fournitures commerciaux.

La seconde tranche concernait les dommages et pertes liés à la construction pour déterminer le financement des opérations de reconstruction des magasins complètement effondrés et de réparation des fissures des commerces partiellement endommagés.

Ibrahim Aarab, propriétaire d’un café qui a bénéficié de cette aide, a exprimé son soulagement et sa reconnaissance. Il a souligné que les versements avaient été effectués après une inspection rigoureuse des dégâts, et a noté que les travaux de reconstruction étaient désormais en cours.