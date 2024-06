Al Haouz: l’école Tassa Ouirgane rénovée par les jeunes de l’Interact club Massignon est enfin prête

Le projet de reconstruction et d’équipement d’une école à Ouirgane dans un délai de 6 mois, semblait au départ relever de l’impossible. Celui-ci a finalement vu le jour hier 11 juin, grâce à l’énergie et la détermination d’une équipe de jeunes lycéens de Massignon, soutenus par les Rotary clubs Casablanca Anfa & Oasis.

«En tant que jeunes, nous nous sommes interrogés, juste après le séisme, sur notre rôle à jouer dans cette tragédie qui a frappé la magnifique région de Ouirgane», déclare Nacer Kadiri, président de l’association Interact club Massignon. Concernant la construction, il affirme: «Nous avons réussi à construire, sur un site complètement détruit par le séisme, une infrastructure moderne de 1.047 mètres², en remplacement d’un bâtiment de seulement 200 mètres². Trois salles de classe élémentaires, une classe préscolaire, ainsi qu’une aire de jeu de 200 mètres² ont aussi été aménagées.»

L’inauguration de cet établissement a réuni des représentants du ministère de l’Éducation nationale, des autorités locales et des partenaires nationaux et internationaux, y compris les sponsors. La gouverneure du Rotary district 9010 a également honoré l’événement de sa présence.

La réalisation de cette école n’aurait pas été possible sans le soutien financier de nombreux donateurs du monde entier, qui ont contribué à lever près de 2.4 millions de dirhams. Cette collecte de fonds, principalement appuyée par des partenaires marocains, témoigne de l’unité et de la solidarité nationale face à la catastrophe, sous l’impulsion du roi Mohammed VI.

«Ce succès est dû à la confiance de nos partenaires, à la coordination avec les autorités locales, au soutien du ministère de l’Éducation nationale et, bien sûr, à la confiance des habitants de ce douar de Ouirgane, qui resteront à jamais gravés dans notre mémoire», souligne Kadiri, leader de cette initiative.

Les jeunes bénévoles ont investi temps et énergie pour concrétiser ce projet. Leur dévouement, couplé au professionnalisme des ouvriers, a permis de transformer une vision ambitieuse en réalité. «Ce projet a nécessité 275 jours de travail, 47 allers-retours, plus de 100 réunions et des centaines d’heures de labeur», précise Kamil Lahrichi, membre de l’Interact club Massignon qui exprime son immense fierté d’avoir fait partie de cette belle initiative humaine.

«Grâce à la coopération des autorités locales, de la commune de Ouirgane, de la préfecture d’Al Haouz, du ministère de l’Éducation et avec le soutien du roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, nous avons finalement réussi notre objectif et nous sommes très fiers de pouvoir offrir à ces enfants un avenir meilleur», conclut-il.

Avec l’inauguration de cette école, les enfants de Ouirgane disposent désormais d’un établissement scolaire à proximité où ils peuvent apprendre, grandir et s’épanouir. Ce projet incarne l’objectif ultime des jeunes de l’Interact club Massignon: tout mettre en œuvre pour voir briller le sourire sur les visages des enfants et leur offrir un avenir rempli d’espoir et d’opportunités. Cette école est le fruit d’un travail acharné de plusieurs mois, réalisé par et pour la jeunesse marocaine, démontrant que même les plus jeunes peuvent avoir un impact profond et durable sur leur communauté.