Le «Ftour du coeur et des sens», une méga-table de 1.500 personnes pour le soutien de l’éducation à Al Haouz

La plus grande table de ftour d'Afrique d'une longueur de 500 mètres et une capacité de 1500 personnes, dans le cadre du Ftour du coeur et des sens à Marrakech.

Le boulevard M Avenue à Marrakech a été le théâtre, le vendredi 29 mars 2024, de la deuxième édition du «Ftour du cœur et des sens». Plus de 1500 personnes se sont rassemblées autour de la plus grande table de ftour d’Afrique, étendue sur 500 mètres, pour partager un moment de convivialité. Chaque participant a contribué à changer l’avenir des enfants de la région, démontrant ainsi l’engagement de la communauté envers les plus démunis.

La soirée, animée par Saad Abid, a été marquée par la présence de nombreuses personnalités issues de divers horizons, qu’il s’agisse de la culture, de l’art, du social, des affaires ou de la philanthropie. Pour accompagner les prestations culinaires de Rahal Maître traiteur, des prestations artistiques de haut niveau ont enchanté les convives, avec notamment les performances d’Ahmed Soultan, Mourad Bouriqui, Moncef Bouriqui, Mohamed Reda, Eko, Youssef Jrifi, Shaimae Abdelaziz ainsi que des troupes Bana et Bakhou.

«Cette initiative solidaire montre notre engagement envers les communautés les plus touchées par les tragédies et ouvre de nouveaux horizons éducatifs pour les enfants affectés», a déclaré Amine Demnati, président de l’Association SOS villages d’enfants Maroc.

Pour Imane Rmili, présidente de l’Association régionale des restaurateurs de Marrakech-Safi, cet événement va au-delà d’un simple repas, il symbolise l’attachement aux valeurs de solidarité sociale et de progrès collectif.

«C’est une invitation à participer activement à une nouvelle page de notre histoire, une page de solidarité et de développement centrée sur la jeunesse et l’avenir», a-t-elle déclaré pour Le360, en ajoutant: «Les dons recueillis lors de cet événement seront affectés à la reconstruction des infrastructures éducatives des écoles touchées par le séisme, symboles des chantiers de l’espoir et de l’avenir.»

Il convient de noter que lors de la première édition de cet événement, toutes les donations ont été versées aux associations de la société civile impliquées dans le soutien des catégories défavorisées, ainsi que dans les questions liées à l’enfance et aux femmes. Cette année, l’accent a été mis spécifiquement sur l’éducation, reconnaissant son rôle crucial dans la reconstruction des communautés.

Avec cet événement, Marrakech a démontré une fois de plus son engagement pour l’avenir et le bien-être de sa jeunesse. En unissant leurs forces pour une cause commune, les participants ont illustré la puissance de la solidarité et de la détermination collective.