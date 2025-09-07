Province de Taroudant: la reconstruction post-séisme avance tambour battant

La province de Taroudant, l’une des zones touchées par le séisme d’Al Haouz de 2023, vit depuis plusieurs mois au rythme d’une dynamique accélérée de réhabilitation et de reconstruction.

Dans les villages reculés affectés, d’énormes efforts sont déployés pour donner un coup d’accélérateur à la reconstruction des habitations endommagées, à la faveur du programme de relogement, initié en application des hautes directives royales, pour soutenir les zones sinistrées par le séisme.

À Tissount, un village relevant de la commune de Tisseras, même si Said Ed Hamou garde toujours en mémoire les moments difficiles vécus après le séisme, il a tenu à saluer l’aide multiforme tant précieuse apportée par les autorités locales.

À l'intérieur d'une maison reconstruite à Taroudant.

Il a rappelé que sa maison fait partie des habitations touchées par le tremblement de terre, ajoutant que le premier versement de l’aide est tombé à point nommé, permettant à sa famille d’entamer la construction d’une nouvelle demeure, signe du retour à la vie normale.

De son côté, Nazha Al-Maghianmi, également habitante du village, dont la maison a été complètement démolie par le séisme, a souligné que l’entame des travaux de reconstruction avec le soutien des autorités compétentes, lui a redonné, ainsi qu’à sa famille, l’espoir d’un retour à une vie normale et plus décente.

Dans ce sens, elle a expliqué que les versements reçus ont permis d’assurer le bon déroulement de l’opération, précisant que sa maison a été reconstruite conformément aux normes techniques établies par l’ingénieur superviseur et les autorités locales.

Dans la province de Taroudant, les victimes du séisme ont bénéficié d’aides pour subvenir à leurs besoins essentiels. Ils ont également perçu une aide financière mensuelle régulière de 2.500 dirhams pour couvrir les frais de location et de logement, ainsi que des montants allant de 80.000 à 140.000 DH, selon les cas, pour la reconstruction de leurs logements.

Malgré les difficultés liées à l’opération de reconstruction, la coordination étroite entre les autorités locales et les parties prenantes a permis de réaliser des avancées très significatives dans la mise en œuvre des travaux, comme c’est le cas au douar Tissount dans la commune Tisseras, relevant de Taliouine.

Quelque 747 familles ont ainsi bénéficié de cette opération, tandis que la construction de 665 logements a été achevée, soit environ 89% du nombre total des familles bénéficiaires, selon les autorités locales. Selon Issam Madin, ingénieur topographe à l’Agence urbaine de Taroudant-Tiznit-Tata, le programme de reconstruction des zones sinistrées dans la province de Taroudant touche environ 15.100 bénéficiaires, répartis sur 57 communes touchées.

Et d’ajouter que les autorités compétentes ont, à ce jour, achevé les études et délivré les permis de construire pour plus de 15.080 habitations, notant que les bénéficiaires ont reçu les permis et les plans architecturaux de leurs logements. Il a relevé que les travaux de gros œuvre ont concerné plus de 13.900 habitations, précisant que les travaux de construction de 11.450 logements ont été entièrement achevés, soit 76% du total des habitations couvertes par le programme de reconstruction.

L’action renforcée de reconstruction a touché aussi les autres infrastructures de base portant notamment sur les écoles, les centres de santé et les axes routiers ainsi que le secteur agricole et l’alimentation en eau potable et l’électricité.

Cette dynamique soutenue témoigne de la mobilisation ininterrompue ayant accompagné l’opération dès sa première phase, comprenant les secours, le recensement des sinistrés, le déblaiement des débris et la délivrance des permis de construire.