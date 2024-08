Province de Laâyoune: 254 millions de dirhams pour l’achèvement des travaux de reconstruction du barrage Sakia El Hamra

Une enveloppe de 254 millions de dirhams sera allouée à l’achèvement des travaux de reconstruction du barrage Sakia El Hamra. Un appel d’offres a été lancé pour sélectionner l’entrepreneur qui sera chargé de cette phase cruciale, avec une ouverture des plis prévue le 18 septembre 2024.

Les travaux de reconstruction comprennent des opérations de génie civil diversifiées et techniques, assurant non seulement la remise en état du barrage mais aussi l’amélioration de ses infrastructures annexes. Parmi ces tâches prévues figurent l’aménagement des accès supplémentaires nécessaires aux travaux et la réalisation des installations de chantier, l’achèvement de la reconstruction du barrage et de ses ouvrages annexes ainsi que les travaux de l’aménagement de la crête du barrage en route circulable, apprend-on du cahiers des prescriptions spéciales de l’appel d’offres.

Lire aussi : Province de Taounate: voici où en sont les travaux de construction du barrage Sidi Abbou

Un aspect technique important du projet concerne la réalisation des routes, ouvrages de franchissement et plateformes à caractère définitif desservant la crête du barrage et la mise en place des dispositifs d’auscultation des ouvrages. La fourniture et l’installation de serrureries et de charpentes métalliques, essentielles à la structure finale du barrage, sont également prévues. Cela comprend la manipulation de matériaux spécifiques comme l’acier et l’aluminium, nécessitant une expertise technique élevée.

Une fois les travaux de reconstruction de ce barrage achevés, cet ouvrage devrait jouer un rôle central dans l’approvisionnement en eau de la région, avec une capacité de stockage estimée à 113 millions de mètres cubes d’eau.

(Crédit: Maa Dialna)

Cette quantité d’eau sera essentielle pour répondre aux besoins croissants en eau potable et pour l’irrigation agricole. Outre sa fonction de stockage, ce barrage est également conçu pour offrir une protection contre les inondations, contribuant ainsi à la sécurité hydrique de la région.

Le barrage Sakia EL Hamra, construit en 1995, a été, rappelons-le, gravement endommagé par les inondations de novembre 2016. Suite à des investigations sur le terrain et des missions d’expertise, la décision de reconstruire l’ouvrage a été prise, avec des travaux qui ont commencé le 9 avril 2018.