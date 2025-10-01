Société

Travaux de réaménagement du nœud autoroutier de Sidi Maarouf: les recommandations d’Autoroutes du Maroc

Le nœud autoroutier de Sidi Maarouf, à Casablanca.

Des coupures temporaires de circulation sont en cours au niveau du nœud autoroutier de Sidi Maarouf, à Casablanca, en raison de travaux de réaménagement. Autoroutes du Maroc met en place des itinéraires alternatifs et appelle les automobilistes à la vigilance.

Par La Rédaction
Le 01/10/2025 à 11h20

L’autoroute de contournement de Casablanca connaît d’importantes perturbations en raison des travaux de réaménagement du nœud autoroutier de Sidi Maarouf. Autoroutes du Maroc (ADM) annonce la mise en place de dispositifs de signalisation provisoire afin de fluidifier la circulation durant cette période.

Dans un communiqué, ADM informe les automobilistes que la circulation est suspendue depuis le 1er octobre au niveau de la boucle reliant Rabat à Marrakech et à l’Aéroport Mohammed V. Cette section sera rouverte le 2 octobre à 5h du matin.

Une deuxième coupure est également prévue: du 1er au 8 octobre, la boucle permettant aux usagers en provenance d’El Jadida de rejoindre Casablanca sera fermée à la circulation.

Les itinéraires alternatifs recommandés

Depuis El Jadida vers Casablanca: les automobilistes sont invités à quitter l’autoroute via la pénétrante d’Azbane ou à emprunter l’échangeur d’Aïn Chock (Taddart) sur l’autoroute de contournement.

Lire aussi : Casablanca: le chantier du nœud autoroutier de Sidi Maârouf avance à grande vitesse

Depuis Rabat vers Marrakech ou l’Aéroport Mohammed V: ADM recommande de quitter l’autoroute de contournement à l’échangeur d’Aïn Chock (Taddart), puis d’emprunter la voirie de la Ville Verte pour rejoindre l’autoroute Casablanca – Berrechid au niveau de l’échangeur de la Ville Verte.

ADM assure que la signalisation temporaire sera renforcée sur l’ensemble des axes concernés et présente ses excuses pour la gêne occasionnée, rappelant que ces travaux visent à améliorer la sécurité et la fluidité du trafic autoroutier.

#ADM#ADM TRAFIC#circulation routière

