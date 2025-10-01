Travaux de réaménagement du nœud autoroutier de Sidi Maarouf: les recommandations d’Autoroutes du Maroc

L’autoroute de contournement de Casablanca connaît d’importantes perturbations en raison des travaux de réaménagement du nœud autoroutier de Sidi Maarouf. Autoroutes du Maroc (ADM) annonce la mise en place de dispositifs de signalisation provisoire afin de fluidifier la circulation durant cette période.

Dans un communiqué, ADM informe les automobilistes que la circulation est suspendue depuis le 1er octobre au niveau de la boucle reliant Rabat à Marrakech et à l’Aéroport Mohammed V. Cette section sera rouverte le 2 octobre à 5h du matin.

Une deuxième coupure est également prévue: du 1er au 8 octobre, la boucle permettant aux usagers en provenance d’El Jadida de rejoindre Casablanca sera fermée à la circulation.

Les itinéraires alternatifs recommandés

Depuis El Jadida vers Casablanca: les automobilistes sont invités à quitter l’autoroute via la pénétrante d’Azbane ou à emprunter l’échangeur d’Aïn Chock (Taddart) sur l’autoroute de contournement.

Depuis Rabat vers Marrakech ou l’Aéroport Mohammed V: ADM recommande de quitter l’autoroute de contournement à l’échangeur d’Aïn Chock (Taddart), puis d’emprunter la voirie de la Ville Verte pour rejoindre l’autoroute Casablanca – Berrechid au niveau de l’échangeur de la Ville Verte.

ADM assure que la signalisation temporaire sera renforcée sur l’ensemble des axes concernés et présente ses excuses pour la gêne occasionnée, rappelant que ces travaux visent à améliorer la sécurité et la fluidité du trafic autoroutier.