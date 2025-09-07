Casablanca: le chantier du nœud autoroutier de Sidi Maârouf avance à grande vitesse

Situé à la jonction entre le contournement autoroutier de Casablanca et l’axe reliant la métropole à Berrechid, l’échangeur de Sidi Maârouf constitue l’un des carrefours routiers les plus fréquentés du pays.

Chaque jour, près de 140.000 véhicules l’empruntent, ce qui en fait une véritable «porte d’entrée» vers la capitale économique. Sa modernisation est donc perçue comme essentielle pour réduire la congestion chronique et améliorer la fluidité des déplacements entre le nord et le sud de la ville.

Une infrastructure ambitieuse et innovante

Le projet, financé à hauteur de 500 millions de dirhams, se distingue par son envergure technique et architecturale. Il prévoit la construction de plusieurs ouvrages d’art –ponts et viaducs– dont la longueur varie de 70 à 300 mètres pour une hauteur avoisinant les 15 mètres. L’ensemble sera érigé sur trois niveaux, une première au Maroc, et donnera une identité visuelle forte à ce point stratégique.

Outre ces aménagements, l’autoroute sera élargie à cinq voies par sens, et de nouveaux accès seront aménagés afin de faciliter les entrées et sorties. «Nous avons voulu conférer à ces infrastructures une architecture moderne, enrichie d’une touche marocaine, afin qu’elles reflètent l’image d’une Casablanca accueillante et dynamique», explique Omar Sikkal, directeur général d’ADM Project, dans une déclaration pour Le360.

Des travaux menés à un rythme record

Réalisés exclusivement par des équipes marocaines, les travaux avancent à un rythme soutenu. «En seulement quatre mois, nous avons réalisé un grand progrès. Les travaux de terrassement et d’asphaltage ont atteint un taux d’avancement de 75%», précise Omar Sikkal.

Les travaux de réaménagement du nœud autoroutier de Sidi Maârouf. Khalil Essalak.

Initialement prévu pour l’été 2026, le calendrier de livraison devrait être largement anticipé: la mise en service est désormais envisagée pour la fin de l’année en cours, soit dix mois plus tôt que prévu. «Ce gain de temps n’a été possible que grâce à un engagement total des équipes, mobilisées jour et nuit, sept jours sur sept», ajoute le responsable.

Une réponse aux défis urbains et aux ambitions nationales

Ce projet dépasse le simple cadre local. Il s’inscrit dans une stratégie nationale visant à moderniser et densifier les infrastructures routières du Royaume. Casablanca, en tant que capitale économique, doit faire face à une urbanisation rapide et à une augmentation continue du trafic. Le nouvel échangeur de Sidi Maârouf est donc appelé à jouer un rôle central dans la régulation de la circulation et dans la facilitation des flux logistiques.

En parallèle, il s’agit aussi de préparer le pays aux grands événements sportifs que le Maroc accueillera dans les prochaines années, à commencer par la Coupe d’Afrique des nations et la Coupe du monde. À travers ce type d’investissements, le Royaume réaffirme sa volonté de renforcer son attractivité internationale et de consolider sa position en tant que hub économique et touristique de référence.