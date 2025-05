La transformation du nœud autoroutier de Sidi Maârouf sera achevée fin 2025

Les meneurs du projet de la transformation du nœud autoroutier de Sidi Maârouf mettent les bouchées doubles pour l’achever avant terme.

Dans une déclaration pour Le360, Youssef Lamnaouar, chef de ce projet à la société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM), indique que le chantier, qui a été lancé en octobre 2024 et dont le délai prévisionnel de réalisation est de 22 mois, «atteint actuellement un taux d’avancement de 45% et devrait être terminé et livré vers la fin de l’année 2025».

Point d’échange stratégique de la capitale économique, le nœud autoroutier de Sidi Maârouf joue également un rôle crucial en reliant l’autoroute de contournement de Casablanca à l’autoroute Casablanca-Berrechid.

Afin de faire face à la croissance du trafic, ce nœud sera réaménagé en un format hybride à trois étages. Ce projet innovant, qui combinera des échangeurs de type «trèfle» et «turbine», vise à éliminer les entrecroisements actuels tout en augmentant la capacité de la bifurcation.

Avancement du chantier du noeud autoroutier de Sidi Maârouf à Casablanca. (A.Et-tahiry/Le360)

Selon le responsable d’ADM, la conception de ce nœud prévoit la construction de 8 ouvrages d’art, la mise à 2x5 voies de l’autoroute de contournement de Casablanca et de l’autoroute Casablanca-Berrechid de part et d’autre du nœud, et la création de nouvelles bretelles. Un remodelage nécessaire pour fluidifier le trafic extrêmement élevé que connaît cette section autoroutière, à savoir 140.000 véhicules par jour.

Le projet est mené dans le cadre d’un partenariat entre les ministères l’Intérieur, de l’Équipement et de l’Eau, de l’Économie et des Finances, du Conseil régional de Casablanca-Settat et de la société ADM. Il devrait mobiliser une enveloppe budgétaire de 500 millions de dirhams.