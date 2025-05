Autoroutes: voici les taux d’avancement des projets en cours

Le développement du réseau autoroutier s’accélère, dans la perspective de l’accueil par le Maroc de grands événements sportifs, notamment la CAN 2025 et le Mondial 2030. La réalisation des projets autoroutiers en cours, nécessitant un investissement global de 10,25 milliards de dirhams (MMDH), avance à un rythme soutenu, selon la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM).

La nouvelle autoroute Tit Mellil-Berrechid réalisée à 65%

Le chantier de construction de la nouvelle autoroute Tit Mellil-Berrechid réalisé à 65%, respectant le délai contractuel global qui est de 30 mois, à compter d’octobre 2023, selon l’ADM. Ce projet concerne un linéaire de 30 km reliant directement l’autoroute de contournement de Casablanca au niveau de la bifurcation de Tit Mellil, à l’autoroute Casablanca-Marrakech et l’autoroute Berrechid-Béni Mellal au niveau du nœud autoroutier de Berrechid. L’enveloppe budgétaire allouée à ce projet est de 2,5 MMDH.

La réalisation de cette infrastructure prévoit:

• La construction de deux échangeurs. Le premier, implanté sur la route régionale 315 (communément appelée route de Médiouna), reliera directement l’autoroute aux communes avoisinantes. Le second, placé sur la route nationale n°9 (RN9), desservira notamment l’aéroport Mohammed V et la ville de Deroua.

• La construction de 4 viaducs (dont un sur l’Oued Hassar);

• La construction de 24 ouvrages de rétablissement pour assurer la continuité des voies locales interceptées;

• Un volume de terrassement de 6,1 millions de m³ de remblais et 1,7 million de m³ de déblais pour adapter le tracé au relief;

• La pose de 700.000 tonnes d’enrobés et l’utilisation de 92.000 m³ de béton pour les structures, garantissant une durabilité élevée;

• La réalisation de 72 km de fossés et 91.000 m³ d’enrochements pour une gestion efficace des eaux pluviales.

Le projet de construction de la nouvelle autoroute Tit Mellil-Berrechid

ADM a défini un allotissement en 4 parties «pour une gestion optimale des délais de réalisation et pour favoriser la participation de l’entreprise nationale»:

• Lot 1 (11 km): entre le nœud autoroutier de Berrechid et Deroua, confié au groupe Mojazine;

• Lot 2 (9,9 km): entre Deroua et Médiouna, confié à El Hallaoui SARL;

• Lot 3 (10 km): entre Médiouna et la bifurcation de Tit Mellil, confié au groupement BIOUI-GTR;

• Lot 4 relatif à la construction des 4 viaducs, confié à SEEG SARL.

«Afin de garantir la durabilité et la stabilité de ces infrastructures, ADM a mis en place des techniques de pointe en ingénierie géotechnique», note la société. Il s’agit de:

• Traitement des sols aux liants hydrauliques routiers (LHR): cela consiste à incorporer un liant au sol, et à les mélanger in situ pour obtenir un matériau homogène. Cette technique modifie la structure des sols en améliorant leurs propriétés mécaniques, leur portance et leur durabilité.

• Stabilisation des talus par clouage: le chantier de l’autoroute Tit Mellil-Berrechid traverse une zone urbaine qui a limité la largeur de l’emprise autoroutière. Pour surmonter cette contrainte, une conception basée sur l’utilisation de clouage des talus de déblais a été privilégiée.

• Remblai renforcé: c’est une technique de construction innovante qui permet de renforcer les remblais grâce à l’utilisation d’armatures intégrées, recouvertes d’un parement en béton. Le recours à cette méthode a été motivé par le besoin de rester dans l’emprise initiale du projet.

Transformation des deux nœuds autoroutiers de Aïn Harrouda et de Sidi Maârouf: un taux d’avancement de 40%

Située au nord de Casablanca, la section autoroutière reliant l’échangeur de Mohammedia Ouest à la bifurcation de Aïn Harrouda, est actuellement l’une des sections les plus chargées du Royaume, avec un trafic s’élevant à 120.000 véhicules/jour, fait savoir l’ADM.

Pour alléger le trafic de cette section stratégique, qui assure à la fois le transit du trafic Nord-Sud, la fonction de pénétrante autoroutière vers Casablanca, et la desserte de l’agglomération de Mohammedia et de sa zone industrielle, ADM a conçu une solution qui consiste à séparer les flux, supprimer tous les entrecroisements et réadapter la capacité de l’échangeur de Mohammadia Ouest avec des voies et bretelles supplémentaires.

Transformation du nœud autoroutier de Ain Harrouda.

Cette solution prévoit notamment:

- La construction de 12 ouvrages d’art;

- La création de nouvelles voies pouvant aller jusqu’à 8 par sens;

- La construction d’un carrefour surélevé au droit du giratoire actuel de la zone industrielle de Mohammadia;

- L’établissement d’une nouvelle connexion entre l’autoroute urbaine vers l’autoroute de contournement de Casablanca, pour permettre aux usagers venant de Casablanca de se diriger vers le sud de manière plus fluide.

L’enveloppe budgétaire allouée à ce projet est de 750 millions de dirhams (MDH), financée par le ministère de l’Équipement et de l’Eau, ADM, le ministère de l’Économie et des Finances et le Conseil régional de Casablanca-Settat.

Avec un avancement global de 40%, le projet respecte son délai contractuel global qui est de 22 mois à compter d’octobre 2024, «et ce malgré la complexité et les contraintes des travaux sous circulation», affirme l’ADM.

Un carrefour hybride a 3 étages, une première au Maroc

Etant un point d’échange phare de la capitale économique au niveau de sa sortie sud, et de connexion entre l’autoroute de contournement de Casablanca et l’autoroute Casablanca– Berrechid, le nœud de Sidi Maârouf, sera réaménagé en format hybride à 3 étages, combinant deux types d’échangeurs, le «trèfle» et la «turbine», afin de supprimer les entrecroisements actuels et d’augmenter la capacité de la bifurcation pour répondre à la croissance du trafic, explique l’ADM.

La conception du nœud prévoit:

- La construction de 8 ouvrages d’art;

- La mise à 2x5 voies de l’autoroute de contournement de Casablanca et de l’autoroute Casablanca-Berrechid de part et d’autre du nœud;

- La création de nouvelles bretelles.

L’enveloppe budgétaire allouée à ce projet est de 500 MDH, financée par le ministère de l’Équipement et de l’Eau, ADM, le Ministère de l’Économie et des Finances et le Conseil régional de Casablanca-Settat.

Le chantier est à 40% d’avancement, avec un délai prévisionnel de réalisation de 22 mois, à compter d’octobre 2024.

L’autoroute Rabat-Casablanca continentale: le début des travaux imminent

Le projet de l’autoroute Rabat-Casablanca continentale, qui vise à alléger le trafic sur l’autoroute existante et améliorer l’accessibilité au grand stade de Casablanca en projet, avance selon le planning préétabli, selon l’ADM. Les différents marchés étant en cours d’adjudication, le début des travaux est désormais imminent avec un achèvement prévisionnel en 2028 de ce projet autoroutier qui s’étend sur un linéaire de 59 km, mobilisant un budget d’investissement prévisionnel de 6,5 MMDH, explique la société.

L’ADM a indiqué avoir déployé une stratégie d’allotissement et de financement visant à appliquer la préférence nationale et à élargir les opportunités de participation des entreprises nationales. Ainsi, 75% du montant d’investissement sera réalisé par les entreprises marocaines, dans le cadre des marchés attribués à date, précise-t-elle, soulignant qu’elle a confié le pilotage de ces chantiers complexes à sa filiale d’expertise technique ADM Projet.