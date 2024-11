Autoroutes du Maroc: 1,1 milliard de dirhams pour transformer les noeuds de Sidi Maarouf et Aïn Harrouda

C’est une «transformation innovante» que promet la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) pour deux noeuds autoroutiers stratégiques autour de Casablanca, desservant la capitale économique ou assurant sa connectivité avec les villes voisines et des infrastructures clés. Ces projets vont recourir à des solutions adoptées pour la première fois au Maroc, telles que la conception d’ouvrages à étages et la séparation complète des flux, indique le concessionnaire dans son communiqué.

Une première au Maroc: un carrefour à 3 étages à Sidi Maârouf

Point d’échange phare de la capitale économique au niveau de sa sortie Sud, et de connexion entre l’autoroute de contournement de Casablanca et l’autoroute Casablanca-Berrechid, le nœud de Sidi Maârouf sera réaménagé en format hybride à 3 étages, combinant deux types d’échangeurs, le «trèfle» et la «turbine», afin de supprimer les entrecroisements actuels et augmenter la capacité de la bifurcation dans le but de répondre à la croissance du trafic.

La conception du nœud prévoit notamment la construction de 8 ouvrages d’art, la mise à 2x5 voies de l’autoroute de contournement de Casablanca et de l’autoroute Casablanca-Berrechid de part et d’autre du nœud et la création de nouvelles bretelles.

Deux fois 8 voies pour le nœud autoroutier de Aïn Harrouda

Située au nord de Casablanca, la section autoroutière reliant l’échangeur de Mohammedia-Ouest à la bifurcation de Aïn Harrouda est actuellement l’une des plus chargées du Royaume, avec un trafic s’élevant à 120.000 véhicules/jour.

Pour alléger le trafic sur ce tronçon stratégique, qui assure à la fois le transit du trafic Nord-Sud, la fonction de pénétrante autoroutière vers Casablanca et la desserte de l’agglomération de Mohammedia et de sa zone industrielle, ADM a conçu une solution qui consiste à séparer les flux, supprimer tous les entrecroisements et réadapter la capacité de l’échangeur de Mohammedia Ouest avec des voies et bretelles supplémentaires.

Un budget global de 1,1 milliard de dirhams

Cette solution prévoit notamment la construction de 10 ouvrages d’art, la création de nouvelles voies pouvant aller jusqu’à 8 par sens, la construction d’un carrefour surélevé au droit du giratoire actuel de la zone industrielle de Mohammedia ainsi que l’établissement d’une nouvelle connexion entre l’autoroute urbaine vers l’autoroute de contournement de Casablanca, afin de permettre aux usagers venant de Casablanca de se diriger vers le sud de manière plus fluide.

Le budget global alloué à ces deux projets est estimé à 1,1 milliard de dirhams, financé par ADM, le ministère de l’Équipement et de l’Eau, le ministère de l’Économie et des Finances et la région de Casablanca-Settat. Le pilotage des travaux, qui devraient être achevés dans un délai prévisionnel de 22 mois, a été confié à ADM Projet, la filiale d’expertise technique du concessionnaire.