Prix du Pass Jawaz réajusté: ADM maintient la qualité du service et renforce son dispositif estival

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) place l’usager au centre de ses priorités, en combinant investissements technologiques, initiatives d’accueil et dispositifs opérationnels renforcés pour assurer sécurité et fluidité sur le réseau autoroutier, notamment durant cette saison estivale à forte affluence.

Pionnière dans la transformation digitale, ADM a marqué une étape majeure en introduisant le télépéage en 2014, puis en le généralisant à l’ensemble des gares du réseau. Le Pass Jawaz s’est imposé comme la solution incontournable pour fluidifier et sécuriser les trajets, surtout lors des pics de circulation. Dans un souci de démocratisation, ADM avait réduit le prix du Pass de 200 DH à 100 DH, puis à seulement 10 DH, un tarif resté en vigueur pendant cinq ans malgré un coût d’achat réel bien supérieur, pris en charge par l’entreprise. Cette stratégie, associée à la diversification des points de vente et de recharge, a permis de vendre plus de deux millions de Pass et d’atteindre un taux d’utilisation de près de 60 % sur l’ensemble des véhicules, et de 80 % pour les poids lourds professionnels.

Aujourd’hui, après avoir atteint son objectif initial de massification, ADM a réajusté le prix du Pass à partir de septembre 2024. Cette décision s’explique d’abord par la volonté de préserver l’équilibre économique, après cinq années durant lesquelles l’entreprise a assumé une subvention importante. Elle répond également à la nécessité d’assurer la pérennité et la qualité du service, en maintenant un tarif permettant de poursuivre les investissements dans les infrastructures et les technologies. Enfin, elle vise à continuer de répondre aux attentes des différents segments d’usagers, en garantissant un service fiable et évolutif.

Un dispositif exceptionnel pour l’été

Pendant la période estivale, le trafic autoroutier national peut atteindre jusqu’à 700 000 véhicules par jour. Face à cette intensité, ADM met en place un dispositif exceptionnel baptisé “mode vigilance totale”, élaboré en coordination avec la Gendarmerie Royale, la Protection Civile et l’ensemble de ses partenaires. L’objectif est de garantir en toutes circonstances la sécurité et la fluidité du trafic.

Ce dispositif repose sur le renforcement des équipes dans les tours de contrôle centrales et régionales, avec une supervision permanente et une capacité de détection rapide des incidents. ADM mène parallèlement des campagnes d’animation destinées à encourager l’utilisation du télépéage Jawaz, capable de fluidifier le trafic huit fois plus efficacement que le paiement en espèces. L’optimisation des patrouilles sur le terrain et la réduction des délais d’intervention sont également au cœur de cette stratégie, grâce à un parc de dépanneuses renforcé et à la disponibilité immédiate des équipements de signalisation.

L’entreprise procède aussi à la maintenance préventive des infrastructures, notamment la remise à niveau de la signalisation horizontale et verticale, la réparation des dispositifs de retenue et l’entretien des dépendances vertes pour garantir une meilleure visibilité. La communication avec les usagers est assurée en temps réel via l’application ADM Trafic, les réseaux sociaux et les médias, permettant d’informer et de sensibiliser les conducteurs aux bons comportements sur autoroute.

En parallèle de ce dispositif, ADM reconduit pour la quatrième année consécutive son opération #Twehechnakom25, spécialement pensée pour les Marocains du Monde et l’ensemble des voyageurs estivaux. Trois aires de services stratégiques, Moulay Bouselham, Mnasra et Smir, ont été aménagées pour offrir un moment de détente et de convivialité sur la route des vacances. Les voyageurs peuvent ainsi profiter d’espaces de repos avec hamacs et assises confortables, d’aires de jeux pour enfants et d’espaces gaming pour adolescents.

Par cette opération, ADM confirme sa volonté de combiner sécurité, confort et qualité d’accueil, tout en accompagnant la hausse du trafic liée aux vacances scolaires, aux fêtes religieuses et à la saison estivale. L’entreprise s’engage ainsi à offrir aux usagers de l’autoroute, qu’ils soient résidents ou de passage, un voyage fluide, sûr et agréable.