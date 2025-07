Twehechnakom25: La Société Nationale des Autoroutes du Maroc déploie un dispositif spécial pour accueillir les Marocains du Monde

Comme chaque été, les Marocains résidant à l’étranger (MRE) retrouvent leur pays pour des vacances placées sous le signe des retrouvailles familiales. Pour rendre ces voyages plus sûrs et plus confortables, la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) a lancé la 4ᵉ édition de son opération #Twehechnakom25. L’objectif est de réserver aux MRE un accueil à la hauteur de leur attachement au pays et garantir à tous les usagers un trajet sécurisé et confortable sur le réseau autoroutier national.

Cette année encore, ADM a aménagé plusieurs aires de services stratégiques, notamment celles de Moulay Bouselham, Mnasra et Smir, pour offrir des espaces de détente adaptés à toute la famille. Les voyageurs peuvent ainsi profiter de zones équipées de hamacs et d’assises confortables, d’aires de jeux pour enfants et même d’espaces gaming pour les adolescents, transformant la pause en un moment de repos et de convivialité.

Au-delà de ces installations, ADM a déclenché un plan de gestion du trafic d’envergure pour faire face à l’augmentation exceptionnelle de la circulation, qui peut atteindre 700.000 véhicules par jour lors des pics estivaux. Pour cela, l’entreprise a mis en place un «mode vigilance totale», activé en coordination avec tous les acteurs du réseau autoroutier.

Pour assurer cette surveillance renforcée, ADM s’appuie sur ses managers de trafic répartis dans les tours de contrôle centrales et régionales. Une salle de contrôle centrale high-tech, dotée de solutions technologiques de dernière génération, permet de superviser en continu l’ensemble du réseau, de détecter rapidement tout incident et de coordonner efficacement les interventions. Grâce à cette infrastructure, la veille technique et la production d’informations fiables sur l’état du trafic sont assurées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

En parallèle, ADM multiplie les campagnes pour inciter les usagers à adopter le télépéage Jawaz, le seul moyen capable de fluidifier le passage aux barrières de péage. Ce système automatique offre une capacité d’absorption huit fois supérieure à celle des voies de paiement en espèces. Le trafic reste fluide et les files d’attente disparaissent, puisque les véhicules peuvent continuer à rouler à une vitesse de 20 km/h sans s’arrêter.

La sécurité est également renforcée grâce à la collaboration étroite avec la Gendarmerie Royale, la Protection Civile et l’ensemble des partenaires mobilisés sur le terrain. Pour réduire les délais d’intervention, ADM a notamment construit, en partenariat avec la DGPC, plusieurs postes de secours le long du réseau autoroutier.

Des équipes de patrouilleurs sillonnent également les autoroutes jour et nuit pour surveiller en permanence le trafic et déclencher rapidement les alertes en cas d’incident. ADM veille aussi à optimiser le fonctionnement de ces patrouilles, à renforcer le parc de dépanneuses et à maintenir en état de marche les équipements de signalisation, afin de garantir une assistance rapide et de libérer les voies au plus vite.

Avant même le début de la saison estivale, des interventions préventives ont été menées sur l’ensemble du réseau: reprise de la signalisation horizontale, réparation des dispositifs de retenue et mise à niveau de la signalisation verticale. Une attention particulière a également été portée à l’entretien des abords de l’autoroute, grâce à des campagnes de fauchage, d’élagage et de désherbage pour assurer une visibilité optimale.

ADM mise également sur une communication constante et réactive avec les usagers. L’application mobile ADM Trafic informe les conducteurs de l’état du trafic en temps réel, tandis que la page Facebook de l’entreprise relaie toutes les informations utiles et permet d’interagir directement avec la communauté. À cela s’ajoutent des campagnes de sensibilisation, sur le terrain et dans les médias, pour rappeler à chacun les bons comportements à adopter sur autoroute.

Avec #Twehechnakom25, ADM confirme son engagement à offrir aux Marocains du Monde et à tous les voyageurs des trajets plus sûrs, plus fluides et plus agréables. Une opération qui illustre la mobilisation de l’ensemble des équipes pour faire de chaque retour au pays un moment de retrouvailles sans accroc.