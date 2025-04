Grand Stade Hassan II de Benslimane: ADM s’attaque au chantier de la desserte routière

La société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) vient de lancer une consultation pour la réalisation de la desserte routière du Grand Stade de Benslimane. D’un montant total de 605 millions de dirhams, le marché est scindé en quatre lots couvrant travaux routiers et ouvrages d’art.

Les axes routiers desservant le Grand Stade Hassan II ont fait l’objet d’une convention examinée début juillet par le Conseil de la région de Casablanca-Settat, d’un montant de 5,1 milliards de dirhams.

Outre l’axe autoroutier confié à ADM, ladite convention prévoit des infrastructures routières visant à améliorer l’accès au stade, dont le financement sera assuré par le ministère de l’Économie et des Finances (2,2 milliards de dirhams), le ministère de l’Équipement et de l’Eau (1,9 milliard de dirhams) et la région Casablanca-Settat (500 millions de dirhams).

Par ailleurs, réalisés par la Société générale des travaux du Maroc (SGTM) pour un montant de 356 millions de dirhams, les travaux de terrassement du stade sont maintenant terminés.

Le site choisi pour accueillir le projet se situe dans la province de Benslimane, dans la commune de Mansouria, à 38 km au nord de Casablanca, et à 18 km à l’est de Mohammedia, à proximité de l’aéroport de Benslimane. La zone est desservie par la route régionale R 313, reliant Mohammedia et Benslimane.

Sur un terrain de 100 hectares, le projet englobera le grand stade et ses équipements annexes, ainsi que des aménagements et équipements complémentaires. L’assiette foncière disponible pourra également accueillir un éventuel agrandissement ou un réaménagement ultérieur du projet.

Le jeudi 6 février, lors de sa visite au Complexe sportif Mohammed V, le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, avait réaffirmé que le Stade Hassan II de Benslimane serait livré en 2027.