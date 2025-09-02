Société

Vallée du Bouregreg: réouverture du parc après une fermeture express

Le parc de la vallée du Bouregreg, le jour de sa réouverture, lundi 1 septembre 2025. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 02/09/2025 à 09h04

VidéoLe parc vert flambant neuf de la vallée du Bouregreg, fermé dès son ouverture pour cause de dégradations, rouvre ses portes. Les autorités misent désormais sur la responsabilité des promeneurs.

Les premières incivilités avaient terni la fête. Pour sa réouverture, le parc de Bouregreg place la barre sur la responsabilité des usagers, entre civisme et vigilance. L’avenir du parc de Bouregreg dépend désormais du comportement de ses visiteurs.

Pour rappel, les autorités avaient décidé de fermer le site après avoir constaté que, dès l’ouverture, certains visiteurs s’étaient installés pour préparer sur place des repas comme la harira ou des grillades de poissons, laissant derrière eux des amoncellements d’ordures.

Sous la pression de plusieurs acteurs locaux, les autorités ont accepté de rouvrir le parc, à condition que la propreté, l’hygiène et les équipements soient préservés. Ce lundi, à l’approche de la rentrée scolaire, de nombreux promeneurs ont afflué vers cet espace. Interrogé par Le360, l’un d’eux a insisté sur «l’importance de l’hygiène» et invité les visiteurs à se «comporter de manière civique et à contribuer à la préservation de la beauté de la zone» qui a nécessité un lourd investissement. Il a exprimé le vœu que son appel ne reste pas lettre morte.

La réouverture du parc sonne comme une seconde chance. Aux visiteurs, désormais, de prouver que la nature peut être un lieu de détente sans devenir une décharge improvisée. L’avenir de ce nouvel écrin urbain dépendra moins des autorités que du civisme de chacun.

