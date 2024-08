Interconnexion des bassins du Sebou et du Bouregreg: voici le volume d’eau acheminé au barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah

Depuis sa mise en service en septembre 2023, l’interconnexion des bassins du Sebou et du Bouregreg a permis de transférer un volume total de 380 millions de mètres cubes (m3) d’eau au barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah, selon la Direction de la recherche et de la planification de l’eau, affiliée au ministère de l’Équipement et de l’Eau.

L’ouvrage, qui achemine via une conduite métallique de 3,2 mètres de diamètre un débit de 15 m3 par seconde, rend possible le transfert quotidien de près d’un million de m3 d’eau vers le barrage de Sidi Mohammed Ben Abdellah.

Intervenant dans un contexte de stress hydrique, exacerbé par six années consécutives de sécheresse, la mise en service de ce projet a évité des interruptions majeures de l’approvisionnement en eau potable dans le corridor urbain Rabat-Casablanca et ses quelque 12 millions d’habitants. L’interconnexion optimise ainsi l’utilisation des surplus hydriques, évitant le gaspillage des eaux du Sebou, qui se déversaient auparavant dans l’Atlantique.

D’un coût total estimé à environ 6 milliards de dirhams, l’ouvrage comprend une installation de captage d’eau au niveau du barrage de garde sur l’oued Sebou, 67 kilomètres de canalisations en acier, deux stations de pompage et un bassin pour acheminer l’eau vers la retenue du barrage de Sidi Mohammed Ben Abdellah.

