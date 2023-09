Barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah: le débit de l’eau acheminée depuis l’oued Sebou doublé à 6 mètres cubes par seconde

L’augmentation de ce débit est entrée en vigueur dans la soirée du jeudi 7 septembre lors du lancement d’une nouvelle phase expérimentale, a appris Le360 auprès des maîtres d’ouvrage de ce mégaprojet qui a nécessité un investissement total de 6 milliards de dirhams.

«Dans la nuit de jeudi, le débit est passé à 6 mètres cubes par seconde, l’équivalent d’un total quotidien de 500.000 mètres cubes d’eau», s’est félicitée notre source, ajoutant que cette vitesse a été obtenue suite à l’entrée en service de deux pompes de propulsion de l’eau supplémentaires en plus des deux premières déjà installées au niveau des stations de pompage SP1 et SP2, la première située près de l’oued Sebou et la seconde dans la forêt de Maâmora.

Les puissantes pompes à propulsion sont de fabrication chinoise. Les eaux sont acheminées au barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah de Rabat à travers une canalisation métallique souterraine longue de 67 kilomètres. Le débit sera prochainement augmenté, dans une troisième et une quatrième étapes, à 9 et à 12 mètres cubes par seconde.

Selon les projections, l’inauguration officielle de ce gigantesque projet aura lieu en octobre prochain. Le débit maximal sera alors de 15 mètres cubes par seconde, soit le transfert annuel d’un total 400 millions de mètres cubes d’eau.

Lire aussi : Les images des eaux de l’Oued Sebou se déversant dans le barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah de Rabat

Le 29 août dernier, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, avait inspecté les phases finales de ce chantier. Il avait alors affirmé que «grâce aux compétences et à l’expertise des sociétés marocaines de renommée internationale, ce programme, qui devait être mis en œuvre sur une période de trois ans, a pu être concrétisé dans un délai de 8 à 10 mois».

Outre la Société nationale des conduites d’eau (SNCE), les autres entreprises nationales qui ont contribué aux grands travaux de ce projet historique sont la Société maghrébine de génie civil (SOMAGEC), la Société générale des travaux du Maroc (SGTM) et la Société de travaux agricoles marocains (STAM).