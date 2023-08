L’autoroute de l’eau de l’Oued Sebou inaugurée officiellement fin octobre prochain, assure Aziz Akhannouch

Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch annonçant l'inauguration fin octobre 2023 de l'autoroute de l'eau entre l'oued Sebou et le barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah.

Aziz Akhannouch a inspecté les travaux de la SP2, la seconde station de pompage située au milieu de la forêt Maâmora. Lors de cette visite, il a annoncé que ce gigantesque projet royal, qui acheminera 400 millions de mètres cubes d’eau par an, soit 15 mètres cubes par seconde, vers le barrage du Bouregreg, sera officiellement inauguré à la fin du mois d’octobre prochain.

A cet égard, le chef du gouvernement a salué chaleureusement «tous les partenaires, à savoir les départements ministériels et les sociétés nationales» qui ont contribué, dans un délai court, à la réalisation de ce mégaprojet qui a nécessité un investissement de 6 milliards de dirhams. «Cette eau va profiter aux régions de Rabat et de Casablanca en assurant un équilibre hydraulique», a-t-il affirmé.

«Grâce aux compétences et à l’expertise des sociétés marocaines de renommée internationale, ce programme, qui devait être mis en œuvre sur une période de trois ans, a pu être concrétisé dans un délai de 8 à 10 mois», a indiqué Aziz Akhannouch.

«Nous sommes aujourd’hui au début de la mise en service de ce projet qui sera équipé prochainement par d’autres pompes à propulsion afin d’obtenir un débit de 15 mètres cubes d’eau par seconde, soit un million de mètres cubes par jour et 30 millions de mètres cubes par mois», a poursuivi le chef de l’exécutif, avant de souligner que «les projets de Sa Majesté le Roi sont prioritaires et leur mise en oeuvre doit se faire sans politique (surenchère, NDLR), afin que nous puissions avancer plus loin».

De son côté, le directeur de l’Office régional de mise en valeur agricole du Gharb, Mahjoub Lahrach, a mis en relief la contribution de l’ORMVA à ce projet, rappelant que le 28 août, les vannes de l’autoroute de l’eau allant au barrage de Rabat «ont été ouvertes pour la première fois». A l’instar du chef du gouvernement, il a également salué le travail des «compétences marocaines».

Quant à Mohamed Kamal Laraki, président de la Société nouvelle des conduites d’eau (SNCE), il a indiqué que sa compagnie s’est engagée à hauteur «de 25% de la valeur du projet». Il a ensuite précisé qu’après l’autoroute de l’eau de Rabat, d’autres programmes vont voir le jour prochainement, tels que «l’autoroute de l’eau Rabat-Casablanca vers le barrage El Massira et celles de Marrakech et de Tanger via le Loukkos».

Outre la SNCE, les autres entreprises nationales qui ont contribué aux grands travaux de ce projet historique sont la Société maghrébine de génie civil (SOMAGEC), la Société générale des travaux du Maroc (SGTM) et la Société de travaux agricoles marocains (STAM).