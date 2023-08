Eau potable: OCP fournira 10 millions de m³ d’eau dessalée pour Safi et 30 millions de m³ pour El Jadida en 2023

Lors de la signature du mémorandum d'entente et du contrat de concession entre l’Etat et l’OCP, le mercredi 5 juillet 2023 à Rabat.

Le ministère a précisé, dans un communiqué publié samedi, que le début de l’approvisionnement en eau potable pour la ville de Safi par dessalement de l’eau de mer a débuté le 16 août 2023, notant que la production prévue atteindra, au cours des années 2024 et 2025, 15 millions m³ par an pour Safi et 32 millions m³ par an pour El Jadida.

A partir de 2026, ce volume atteindra 30 millions m³ par an pour Safi et 45 millions m³ pour El Jadida.Selon la même source, ce contrat vise à assurer la production de 35 millions m³ par an pour un usage industriel par l’OCP.

Pour mettre en œuvre cet accord, signé dans le cadre de la mise en œuvre des directives Royales énoncées lors le discours du 12 octobre 2022 à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 2ème année législative de la 11ème législature sur le recours aux eaux non conventionnelles pour répondre aux besoins du Royaume en eau, la station de dessalement de l’eau de mer à Safi a été progressivement mise en service, dans le but de produire environ dix millions m³ d’eau potable en 2023, relève le communiqué.

Ce projet, qui a vu le jour grâce à l’engagement et à la collaboration des parties concernées, vise à garantir un approvisionnement durable en eau potable dans le contexte des changements climatiques qui entraînent une diminution croissante des ressources en eau conventionnelles, souligne le ministère.

Le contrat de concession susmentionné accorde à OCP GREEN WATER le droit de procéder au dessalement d’eau de mer afin de fournir de l’eau potable à des tarifs compétitifs, sur la base des efforts déployés pour utiliser les dernières technologies dans ce domaine et recourir aux énergies renouvelables, ainsi que pour la recherche et le développement.

Cette initiative ambitieuse représente une étape importante dans la quête d’une source durable d’eau non conventionnelle pour répondre aux besoins de la région, soutient le ministère, ajoutant que le début progressif de l’exploitation du projet de dessalement de l’eau de mer à Safi constitue un pas important vers la gestion intégrée et efficace des ressources en eau disponibles face aux défis liés aux changements climatiques, environnementaux et à la justice territoriale, ce qui permettra de soulager la pression sur les ressources en eau du bassin d’Oum Er-Rbia.