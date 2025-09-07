La vallée du Bouregreg séduit chaque jour plus de visiteurs

Chaque jour, ils sont des centaines à longer la corniche du Bouregreg, à flâner sur ses passerelles ou à profiter de ses aires de jeux. Située entre Rabat et Salé, la vallée du Bouregreg s’étend sur près de 6.000 hectares.

Longtemps laissée à l’abandon, elle connaît depuis plusieurs années une profonde transformation, portée par l’Agence pour l’aménagement de la vallée du Bouregreg (AAVB). L’objectif était d’en faire un espace de prestige, un poumon vert et un trait d’union entre les deux rives.

Et le pari est en passe d’être gagné. Grâce à une série d’investissements et de réalisations, la vallée attire aujourd’hui aussi bien les habitants de la capitale que les visiteurs venus d’ailleurs.

Les atouts ne manquent pas: une corniche aménagée, un port de plaisance animé, le Grand théâtre de Rabat, la Tour Mohammed VI qui domine l’horizon, ainsi que des stades de proximité, des aires de jeux pour enfants et de vastes espaces verts. Dernière nouveauté en date, une élégante plateforme en bois, édifiée à hauteur du pont Hassan II. Accessible par une passerelle, elle offre une vue imprenable sur le fleuve et connaît déjà un franc succès auprès du public.