Rabat-Salé: le parc aménagé sur le Bouregreg prêt à ouvrir au public

Voisin du Grand Théâtre Mohammed VI, le nouveau parc aménagé par la wilaya de Rabat-Kénitra est prêt à accueillir le public. Situé sur la rive nord du fleuve, cet immense espace vert sera ouvert incessamment.

Outre ses pelouses, il offre un aménagement moderne (bancs, allées carrelées, éclairage public). Les premières réactions sont positives, un jeune saluant la valeur ajoutée de ce parc au développement du bassin, initié par le roi Mohammed VI.

L’aménagement de la vallée du Bouregreg est un vaste programme d’urbanisme durable reliant Rabat et Salé. Son triple objectif est de réhabiliter la zone, d’établir un lien urbain fort entre les deux villes pour créer une véritable cité, tout en assurant la protection de l’environnement. Ce projet d’envergure intègre la dépollution, la construction de transports, la création d’espaces publics et la valorisation du patrimoine.