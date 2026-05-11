Rocade Nord-Est d’Agadir: la troisième tranche bientôt lancée avec un nouveau bureau d’études

Les autorités ont attribué la maîtrise d’œuvre de la troisième section de la rocade Nord-Est d’Agadir à un nouveau cabinet d’études suite au retrait du premier prestataire incapable d’honorer ses engagements.

Les résultats de l’appel d’offres relatif à la réalisation de la troisième tranche de la rocade Nord-Est ont conduit à la sélection d’un nouveau bureau d’études. Celui-ci sera chargé de superviser les études topographiques et géotechniques, le tracé de la voie ainsi que les ouvrages d’art nécessaires à la liaison entre la station de Taghazout Bay et la ville d’Agadir.

«Ce changement intervient après le désistement d’un premier cabinet, qui n’a pas été en mesure de respecter ses engagements à l’expiration d’un délai de quatre mois», rapporte Al Akhbar dans son édition du mardi 12 mai. Selon les informations disponibles, les partenaires signataires, en 2020, de l’accord relatif à la réalisation de cette troisième section, reliant l’aéroport d’Agadir-Al Massira à la ville, s’étaient engagés à en assurer le financement.

L’infrastructure sera prolongée jusqu’à la station de Taghazout Bay, où se concentrent de nombreux hôtels haut de gamme. Ainsi, l’aéroport sera directement relié aux établissements touristiques de la station via une voie rapide, permettant de réduire de moitié la durée du trajet.

Les signataires de l’accord avaient également convenu d’allouer les crédits nécessaires à l’achèvement de cette troisième tranche dès la finalisation des deux premières, ainsi que d’approuver les études techniques correspondantes. Cet engagement n’a toutefois pas été respecté.

Si les deux premières sections, désormais ouvertes à la circulation, ont permis de réduire le temps de parcours entre l’aéroport et le centre d’Agadir, la fluidité du trafic s’en est de nouveau trouvée compromise. Les congestions entre Agadir et Taghazout Bay ont repris de plus belle, notamment durant la haute saison estivale.

Les autorités misent donc sur la troisième tranche de la rocade Nord-Est, longue de seulement quinze kilomètres, pour alléger la pression exercée sur la route nationale reliant Agadir à Essaouira. Cet axe est régulièrement saturé, en particulier sur le tronçon reliant le centre d’Agadir à la commune de Tamri. La route nationale menant à Taghazout, en direction d’Essaouira, connaît en effet des embouteillages récurrents sur ce corridor routier stratégique, emprunté par les habitants d’Agadir et des localités voisines pour accéder aux nombreuses plages du littoral nord.

«La réalisation de cette troisième section, couplée à l’élargissement de la route nationale entre Agadir et Essaouira, qui traverse plusieurs communes de la province, constitue une exigence immédiate», souligne Al Akhbar. Cette urgence est d’autant plus pressante que la capitale du Souss s’apprête à accueillir des rencontres de football à l’échelle continentale et mondiale. Les équipes et les spectateurs seront hébergés dans les hôtels de Taghazout Bay, tandis que le stade devant accueillir les matchs est situé dans le centre d’Agadir.