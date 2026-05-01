Société

En chiffres, le bilan des interventions des services de sécurité à Salé

Des personnes interpellées. (Dessin d'illustration) . Dessin- Mohamed Elkho-Le360

Entre le 15 février et le 30 avril, les services de police de Salé ont procédé à l’interpellation de 22.695 personnes et à la saisie de plus de 13.000 comprimés psychotropes, ainsi que de 226 kilogrammes de résine de cannabis.

Par La Rédaction
Le 01/05/2026 à 16h35

De mi-février à fin avril, les équipes sécuritaires conjointes de Salé ont interpellé 22.695 personnes. Parmi elles, 14.407 ont été appréhendées en flagrant délit et 8.288 autres faisaient l’objet de mandats de recherche nationaux pour suspicion d’implication dans diverses infractions.

Les saisies réalisées incluent 13.888 comprimés hallucinogènes, 226 kilogrammes de résine de cannabis, 185 armes blanches et 228 véhicules et motocycles impliqués dans des actes criminels. Les forces ont également saisi des outils jugés dangereux pour la sécurité des personnes et des biens.

Lire aussi : Sûreté nationale: tout savoir sur les indicateurs 2025

Les opérations ont visé plusieurs catégories d’infractions: vols à main armée, agressions à l’arme blanche, violences physiques, fraude financière, émission de chèques sans provision, escroqueries en ligne et trafic de drogues. Des suspects en flagrant délit et des personnes activement recherchées ont été arrêtés.

Diverses unités de police judiciaire et de sécurité publique relevant de la sûreté régionale de Salé ont été mobilisées dans le cadre de ces opérations. Elles ont été appuyées par le Groupe de recherches et d’interventions de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) et par une unité spécialisée de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST). Ces interventions ont été conduites sur la base d’une planification préalable, adossée à un travail de terrain ciblant les principaux points noirs, ainsi qu’à une actualisation rigoureuse des fichiers des personnes recherchées, tant au niveau local que national.

Par La Rédaction
Le 01/05/2026 à 16h35
#DGSN#Police#BNPJ#DGST#Salé#Opération sécuritaire#cannabis#Psychotropes

LEs contenus liés

Société

E-Blagh ou comment la DGSN a mis le signalement des contenus illicites en ligne à portée de clic de tout internaute

Société

Tifli Moukhtafi, trois ans et des milliers d’alertes plus tard: ce que l’accord DGSN-Meta a changé pour les familles d’enfants disparus

Economie

La DGSN et l’AMDIE signent une convention de partenariat pour consolider la sécurité et la fiabilité de l’environnement de l’investissement

Société

Démantèlement de plusieurs réseaux de drogue: vaste coup de filet de la DGSN et de la DGST dans plusieurs villes

Articles les plus lus

1
Visite guidée du nouveau consulat américain à Casablanca: quand l’architecture raconte une amitié de 250 ans
2
Baisse des prix des carburants: voici les nouveaux tarifs affichés ce vendredi dans le centre de Casablanca
3
Le Maroc signataire des Accords d’Artemis: ce qu’en dit Jared Isaacman, l’administrateur de la NASA
4
Le prince héritier Moulay El Hassan préside l’ouverture de la 31ème édition du Salon international de l’édition et du livre
5
Parlement panafricain: une élection sous tension, un test de vérité pour l’institution
6
Carburants: une baisse des prix attendue ce vendredi 1er mai
7
Sahara, économie et (même) espace: le partenariat Maroc-USA expliqué par Christopher Landau et Nasser Bourita
8
Passer à l’anglais, oui, mais sans perdre le français
Revues de presse

Voir plus