En chiffres, le bilan des interventions des services de sécurité à Salé

De mi-février à fin avril, les équipes sécuritaires conjointes de Salé ont interpellé 22.695 personnes. Parmi elles, 14.407 ont été appréhendées en flagrant délit et 8.288 autres faisaient l’objet de mandats de recherche nationaux pour suspicion d’implication dans diverses infractions.

Les saisies réalisées incluent 13.888 comprimés hallucinogènes, 226 kilogrammes de résine de cannabis, 185 armes blanches et 228 véhicules et motocycles impliqués dans des actes criminels. Les forces ont également saisi des outils jugés dangereux pour la sécurité des personnes et des biens.

Lire aussi : Sûreté nationale: tout savoir sur les indicateurs 2025

Les opérations ont visé plusieurs catégories d’infractions: vols à main armée, agressions à l’arme blanche, violences physiques, fraude financière, émission de chèques sans provision, escroqueries en ligne et trafic de drogues. Des suspects en flagrant délit et des personnes activement recherchées ont été arrêtés.

Diverses unités de police judiciaire et de sécurité publique relevant de la sûreté régionale de Salé ont été mobilisées dans le cadre de ces opérations. Elles ont été appuyées par le Groupe de recherches et d’interventions de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) et par une unité spécialisée de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST). Ces interventions ont été conduites sur la base d’une planification préalable, adossée à un travail de terrain ciblant les principaux points noirs, ainsi qu’à une actualisation rigoureuse des fichiers des personnes recherchées, tant au niveau local que national.