Economie

Trelleborg au Maroc: une alliance stratégique pour l’aéronautique de demain

Cérémonie de pose de la première pierre de l’usine de Trelleborg, le 17 décembre 2024 à Nouaceur, par Ryad Mezzour, ministre de l'Industrie et du Commerce, et Gordon Roper, président de la Business Unit Aerospace de Trelleborg.

Revue de presseL’implantation du géant suédois Trelleborg à Midparc, près de Casablanca, scelle une alliance stratégique entre un fleuron scandinave en quête de résilience et un Royaume déterminé à s’imposer comme hub technologique de premier plan. Avec une usine de 5.000 m² et 120 millions de dirhams d’investissement, ce partenariat pourrait bien redéfinir les équilibres de la sous-traitance aéronautique en Méditerranée. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Éco.

Par La Rédaction
Le 11/05/2026 à 18h52

Le 9 juin prochain, le groupe suédois Trelleborg inaugurera sa première usine marocaine à Midparc, près de Casablanca. Cet investissement de 120 millions de dirhams, qui créera entre 150 et 200 emplois, marque bien plus qu’une simple implantation industrielle. Il symbolise une convergence stratégique entre un géant suédois en quête de résilience et un Royaume déterminé à s’imposer comme hub aéronautique mondial, souligne le quotidien Les Inspirations Éco. Spécialiste des solutions polymères techniques pour l’aéronautique, le médical et l’industrie lourde, Trelleborg mène depuis plusieurs années une stratégie de «right-shoring», une approche qui consiste à rapprocher ses sites de production de ses clients majeurs tout en maîtrisant les coûts. Après des usines en Amérique latine et en Asie, le Maroc s’est imposé comme une destination privilégiée. Pourquoi ce choix plutôt que le Portugal, la Pologne ou la Tunisie?

La réponse tient dans une combinaison unique d’atouts, explique Les Inspirations Éco. Midparc, la zone franche qui accueillera l’usine, offre des avantages fiscaux attractifs (exonération d’impôt sur les sociétés, TVA à 0% sur les équipements) et un écosystème industriel déjà mature, avec plus de 120 entreprises et 20.000 emplois dans l’aéronautique. L’accès à un port majeur et à un aéroport international complète ce dispositif logistique. Mais le véritable atout du Maroc réside dans sa main-d’œuvre qualifiée. L’Institut des métiers de l’aéronautique (IMA), créé avec le soutien de Boeing et Safran, forme chaque année des centaines de techniciens aux normes internationales. «Pour un équipementier travaillant avec des tolérances micrométriques, une main-d’œuvre locale qualifiée est une condition sine qua non», souligne un responsable de Trelleborg cité par Les Inspirations Éco. Le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS) joue également un rôle clé en facilitant les démarches administratives et en promouvant les compétences locales.

Le choix du Maroc s’inscrit aussi dans une logique industrielle plus large. Boeing, qui a fait du Royaume un partenaire stratégique pour son approvisionnement en Afrique et au Moyen-Orient, a poussé ses fournisseurs de premier rang à s’y implanter. L’usine Trelleborg, spécialisée dans les systèmes d’étanchéité de haute précision pour l’aérospatial, répond directement à cette demande. Ces composants, invisibles mais essentiels, protègent les moteurs et équipements des aéronefs dans des conditions extrêmes.

Côté coûts, l’investissement marocain s’avère compétitif: environ 12 millions de dollars pour 5.000 m² de surface bâtie, un ratio attractif même face à l’Europe de l’Est. Mais au-delà des chiffres, c’est la stabilité politique et juridique du pays qui a séduit Trelleborg. «Le Maroc offre un cadre prévisible et des garanties contractuelles solides, essentiels pour nos investissements de long terme», explique Gordon Roper, président de l’unité commerciale Trelleborg Aerospace.

Cette alliance entre le groupe suédois et le Maroc ne va pas sans défis, indique Les Inspirations Éco. Trelleborg devra adapter son management au contexte local, tandis que le Royaume devra poursuivre sa politique de formation pour répondre à la demande croissante de talents.

L’industrie aéronautique mondiale reste en effet vulnérable aux crises, comme l’a montré la pandémie de Covid-19. Pourtant, cette implantation marque une étape décisive. Le Maroc vise 32.000 emplois d’ici 2027 et 2% du marché mondial de l’aéronautique. L’arrivée de Trelleborg, suivie par d’autres acteurs internationaux, confirme cette ambition: transformer le pays en un centre d’excellence technologique, où l’ingénierie de précision et les matériaux avancés priment sur l’assemblage bas de gamme.

Par La Rédaction
Le 11/05/2026 à 18h52
#Aéronautique#Midparc#Trelleborg#implantation industrielle

LEs contenus liés

Economie

Aéronautique: le suédois Trelleborg inaugurera son usine le 9 juin à Midparc

Economie

Aéronautique: le Maroc, premier pôle africain, confirme ses ambitions mondiales

Economie

Écosystème Boeing: le groupe suédois Trelleborg lance la construction de son usine à Nouaceur

Economie

Ecosystème Boeing: signature de 4 protocoles d’accord pour des projets d’investissement

Articles les plus lus

1
Seize chantiers, près de 30 milliards de dirhams engagés... la stratégie «grands barrages du Maroc» en chiffres
2
Alger face à l’impasse: l’heure de l’échec et mat?
3
«Le Maroc doit se rendre désirable pour ceux qui ont le choix de le quitter», selon Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre française
4
Samira Haddouchi, l’un des grands noms de la mode traditionnelle marocaine, s’est éteinte
5
Sévère rappel à l’ordre américain: le silence assourdissant du régime d’Alger
6
Aïd al-Adha: voici les prix du Sardi et du Bergui dans l’une des fermes d’engraissement les plus célèbres de Casablanca
7
Service!
8
Marathon de Rabat: oranges pourries, chaos et amateurisme… la FRMA et Ahizoune sous le feu des critiques
Revues de presse

Voir plus