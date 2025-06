Aéronautique: le Maroc, premier pôle africain, confirme ses ambitions mondiales

Le Maroc a profité de sa participation au salon international de l’aéronautique et de l’espace du Bourget 2025, qui s’est tenu du 16 au 22 juin 2025 à Paris, pour mettre en avant l’important niveau de maturité qu’a atteint son industrie aéronautique et attirer de nouveaux investissements.

Cette industrie a, en effet, opéré une transformation impressionnante, passant d’une filière émergente à un pôle mondial d’exportation, avec une croissance annuelle remarquable (+15‑20%) et des exportations dépassant 26 milliards de dirhams (MMDH). Ce qui permet au Maroc de se hisser au rang de 1er exportateur africain de pièces aéronautiques et de figurer dans le top 5 des pays les plus dynamiques dans le secteur au niveau mondial.

Vers l’assemblage d’avions complets d’ici 2030

Grâce à d’ambitieux investissements, une intégration locale atteignant 42% et une montée en compétences continue, le Maroc confirme son statut de pays industriel de premier plan, capable de répondre aux attentes des leaders mondiaux et de viser l’assemblage d’avions complets d’ici 2030, selon les opérateurs du secteur.

L’année 2024 a consacré la montée en puissance de l’industrie aéronautique marocaine. Avec des exportations dépassant les 26,44 MMDH, en progression de 14,9% par rapport à 2023, le secteur réalise un record historique. L’assemblage constitue le principal moteur de cette croissance, avec 17,23 MMDH d’exportations, soit une hausse de 23,6%, selon les données de l’Office des changes.

Le Maroc envisage d’exporter des drones militaires

Avec ce chiffre, les ventes du secteur à l’étranger se sont multipliées par plus de 3 au cours de la dernière décennie, puisqu’elles étaient à 8,2 MMDH en 2015. Cette tendance s’est poursuivie cette année, puisqu’au cours des quatre premiers mois de 2025, les exportations du secteur se sont accrues de 14%, s’élevant à 9,51 MMDH.

Le Maroc exporte divers produits de l’aéronautique. Il s’agit notamment des fuselages et structures, systèmes de câblage, pièces moteurs, services de maintenance. Il envisage également d’exporter des drones militaires qu’il a commencé à fabriquer. Ces exportations sont destinées en grande partie à la France, suivie des États-Unis, du Royaume-Uni. Le Maroc exporte également vers d’autres pays, dont le Portugal, l’Allemagne, l’Espagne, le Canada.

Un nouvel accord industriel stratégique de Boeing

Parallèlement, de grands noms de l’aéronautique mondiale renforcent leur ancrage au Maroc. Ainsi, le géant américain de l’aéronautique, Boeing, a conclu lors du salon du Bourget 2025, un nouvel accord industriel stratégique avec Casablanca Aéronautique, filiale marocaine du groupe français Figeac Aéro. L’accord prévoit la fabrication de pièces de structure usinées destinées au programme 737 MAX, l’un des fleurons de la flotte commerciale de Boeing.

D’autres groupes internationaux du secteur ont annoncé de nouveaux investissements au Maroc à cette occasion. Il en est ainsi du groupe Le Piston Français qui a signé un protocole d’accord avec MEDZ Morocco pour la 3ème extension de son site LPF Casablanca au sein de la zone industrielle Midparc.

«Ce projet marque une nouvelle étape pour le groupe LPF, 26 ans après la création de SERMP, notre première implantation au Maroc, qui a contribué au développement d’un écosystème industriel aéronautique de haut niveau», a indiqué le groupe.

De même, le Maroc a signé à cette occasion un mémorandum d’entente avec l’indien Genser Aerospace pour la production locale d’un avion d’affaires.

Safran, Pratt & Whitney, Embraer, Masterflex SE…

Ces annonces devront ainsi prolonger la dynamique d’investissement que connait le secteur. En fait, l’année 2024 a été marquée par l’engagement de nouveaux investissements par les groupes du secteur.

Ainsi, Safran Aircraft Engine Services Morocco (SAESM), société commune entre Safran Aircraft Engines et Royal Air Maroc, a inauguré en avril 2024 l’extension de son site de Nouaceur, implanté sur la zone de l’aéroport Mohammed V de Casablanca, dont les travaux ont nécessité un budget de 30 millions de dirhams (MDH).

De même, le groupe Safran a signé, en octobre dernier, un accord avec MEDZ, filiale du groupe CDG, pour l’acquisition d’un terrain au sein de la Zone d’accélération industrielle de Midparc, où sera implanté un nouvel atelier de maintenance de moteurs aéronautiques.

De son côté, Pratt & Whitney a lancé la construction d’une usine de pièces moteurs avec 715 MDH d’investissement. Le brésilien Embraer a, quant à lui, annoncé, lors du Marrakech Air Show (du 30 octobre au 2 novembre 2024), un projet de 1 milliard de dollars pour la création de 1.000 emplois d’ici 2035.

Développement du sourcing de l’avionneur américain

Quatre protocoles d’accord ont également été signés, lors de ce salon, entre le Maroc et des entreprises aéronautiques portant sur des projets d’investissements industriels visant le développement du sourcing de l’avionneur Boeing auprès des acteurs aéronautiques marocains.

Le premier est Structural Aerospace Morocco pour l’extension du site de production actuel de la société à l’aéropôle Nouaceur avec un investissement de 75 MDH devant permettre la création de 200 emplois.

Le deuxième est Masterflex SE qui créera une usine à Casablanca pour la fabrication de gaines flexibles au Maroc destinées au secteur aéronautique. L’investissement prévisionnel du projet est de 2,5 millions d’euros permettant la création de 70 emplois à terme.

Le troisième est le suédois Trelleborg, leader mondial des solutions polymères techniques et fournisseur clé pour les principaux constructeurs d’avions tels que Boeing et Safran. Il créera une unité industrielle à Midparc, spécialisée dans la fabrication de systèmes d’étanchéité pour le secteur aéronautique. Avec un investissement de 11 millions d’euros, ce projet permettra la création de 150 emplois à terme.

Le quatrième est la société Composite Industrie Maroc qui mettra en place une unité spécialisée dans la fabrication de Matelas d’isolation thermo-acoustiques et de systèmes d’étanchéité. Le montant d’investissement est de 216 MDH et permettra de créer 648 emplois.

150 entreprises et un CA annuel de 26 milliards de dirhams

Le secteur de l’aéronautique compte actuellement 150 entreprises qui ont au moins une usine au Maroc, réalisant un chiffre d’affaires (CA) annuel de 2,5 milliards d’euros (environ 26 milliards de dirhams), a affirmé le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, dans un entretien qu’il a accordé au quotidien français Le Point, en marge du salon du Bourget 2025.

Ces entreprises opèrent notamment dans la production de fuselages, d’éléments de structure, d’aménagements intérieurs et de câblages et ont créé 26.000 emplois à temps plein, principalement autour de Casablanca, Tanger, Rabat et Fès, a ajouté le ministre.

Le capital humain marocain, un facteur d’attractivité

Parmi les facteurs qui ont convaincu ces multinationales, de s’implanter au Maroc, figure la disponibilité d’un capital humain qualifié. Ces compétences sont formées essentiellement par deux institutions.

Il s’agit de l’Institut marocain des métiers de l’aéronautique (IMA), qui a formé plus de 15.000 lauréats depuis sa création en 2011 et l’Institut spécialisé des métiers de l’aéronautique et de la logistique aéroportuaire (ISMALA).

Ces deux instituts, basés dans la zone aéroportuaire de Nouaceur, sont administrés par le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS) lancé en 2007. Les lauréats de ces instituts sont très demandés, assurent leurs responsables.

Défis de souveraineté industrielle: vers une autonomie stratégique

Malgré ces avancées, des défis subsistent en matière de souveraineté industrielle. Le Maroc s’efforce de renforcer sa capacité à produire des composants critiques et à maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur aéronautique. Cela inclut le développement de technologies avancées, la diversification des partenariats internationaux et l’investissement dans la recherche et le développement pour assurer une indépendance stratégique à long terme.