Maintenance des moteurs d’avion: comment RAM et Safran comptent booster davantage leur partenariat

À l’occasion des 25 ans de sa création, Safran Aircraft Engine Services Morocco (SAESM), société commune entre Safran Aircraft Engines et Royal Air Maroc, a inauguré aujourd’hui l’extension de son site de Nouaceur, implanté sur la zone de l’aéroport Mohammed V de Casablanca, dont les travaux ont nécessité un budget de 30 millions de dirhams.

RAM et Safran Aircraft Engines ont également signé un Memorandum of Understanding (MoU) qui acte la poursuite de la croissance du site comprenant une augmentation de sa capacité de 2.000 m² supplémentaires et permettant d’accroitre le nombre d’opérations de maintenance de 70 à 100 shop visits par an d’ici 2026.

Dans une déclaration à la presse, les dirigeants des deux sociétés ont mis en avant non seulement le succès de leur collaboration, mais aussi leur plan d’expansion. «Nous célébrons aujourd’hui le 25ème anniversaire du partenariat entre Royal Air Maroc et Safran, à travers la filiale Safran Aircraft Engines Services Morocco (SAESM) qui se consacre à l’entretien des moteurs d’avion, un composant crucial puisqu’il est au cœur du fonctionnement de l’appareil et représente une technologie de pointe», a expliqué Abdelhamid Addou, PDG de Royal Air Maroc.

«SAESM permet la maintenance et la mise à niveau des moteurs d’avions. Son extension augmentera cette capacité de maintenance des moteurs, notamment des CFM56, les plus vendus au monde. Nous avons, par ailleurs, signé aujourd’hui un mémorandum d’entente pour accroitre encore cette capacité. Et ce n’est qu’un début, d’autres développements prometteurs sont à prévoir avec Safran. Et Royal Air Maroc reste pleinement engagé dans cette dynamique», a signalé notre interlocuteur.

Selon le PDG de RAM, le transporteur national a été un catalyseur, sous les hautes instructions royales, de l’impulsion de l’industrie aéronautique du Maroc. «Nous continuons à promouvoir nos ressources humaines et notre industrie aéronautique à travers des partenariats solides, en créant de la valeur et en générant davantage d’emplois pour notre jeunesse, compte tenu de l’importance et du potentiel global de cette industrie», a-t-il relevé.

Plus de 23.000 moteurs CFM56 en service

Comme l’a souligné Abdelhamid Addou, cette extension du site à Nouaceur n’est qu’un début. «Cette extension va nous permettre de doubler la capacité de ce site», a affirmé, de son côté, Jean Paul Alary, DG de Safran Aircraft Engines. «Nous opérons sur un marché très prometteur, celui des avions court et moyen-courrier, équipés des moteurs CFM56, et de la prochaine génération de moteur. Cela nécessite une augmentation de nos capacités de maintenance et de réparation pour toutes ces familles de moteurs», a-t-il noté.

Actuellement, plus de 23.000 moteurs CFM56 sont en service, volant quotidiennement. «Un moteur en activité est un moteur qui doit être régulièrement révisé. L’extension que nous inaugurons aujourd’hui, en plus de l’agrément signé avec Royal Air Maroc pour une future extension, va nous permettre de doubler la capacité de ce site. Ainsi, nous serons en mesure de traiter un volume beaucoup plus important de moteurs», a conclu le DG de Safran Aircraft Engines.

(Crédit: Khalil Essalak)

Pour accompagner ce développement, SAESM prévoit également de recruter une centaine de candidats d’ici 2026, portant l’effectif global à 350 collaborateurs. Elle s’appuiera sur des partenariats académiques locaux structurants, soutenus par Royal Air Maroc et Safran Aircraft Engines, pour le développement de l’expertise MRO au Maroc.

Pour rappel, Safran Aircraft Engine Services Morocco est le fruit d’une collaboration stratégique entre Safran et Royal Air Maroc, centrée sur la maintenance de haute précision des moteurs d’avions. Spécifiquement, la filiale est dédiée à la maintenance des modèles de moteurs CFM56-5B et CFM56-7B, qui sont parmi les plus utilisés dans l’aviation commerciale mondiale.

Le champ d’expertise de SAESM couvre l’ensemble du cycle de maintenance, depuis l’analyse diagnostique initiale jusqu’aux tests finaux garantissant la performance des moteurs sur le banc d’essai. Ce processus complet assure non seulement la fiabilité et la sécurité des moteurs révisés mais contribue également à optimiser leur efficacité opérationnelle.

Située près de l’aéroport international de Casablanca, SAESM bénéficie d’un emplacement privilégié qui facilite l’accès à ses installations pour les compagnies aériennes du monde entier. Cette proximité avec un hub aérien majeur permet à la filiale de répondre efficacement et rapidement aux besoins de ses clients internationaux, renforçant ainsi son rôle clé dans le réseau global de maintenance aéronautique.