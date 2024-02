Les Impériales 2024: RAM primée pour sa campagne «Dream Africa, Meet Morocco»

Lors de la clôture de la 7ème édition du meeting annuel «Les Impériales», qui a réuni les professionnels et les acteurs de la communication, du marketing, des médias et du digital au Maroc, Royal Air Maroc a été primée pour sa campagne «Dream Africa, Meet Morocco».

Lancée en octobre 2023, cette campagne, qui s’est déployée dans 28 pays, célèbre avec fierté l’identité marocaine et africaine, en alignement avec la vision globale du Royaume pour le continent africain. Sa réussite est la preuve de l’efficacité de la stratégie déployée par Royal Air Maroc.

En utilisant divers canaux de communication et en ciblant un large éventail de publics, la compagnie a réussi à transmettre son message de manière efficace, en touchant des millions de personnes à travers le continent et au-delà. Cette portée étendue a non seulement renforcé la position de RAM en tant que leader dans l’industrie aérienne, mais a également contribué à promouvoir le tourisme et le développement économique au Maroc et en Afrique.

L’attribution de ce prix lors de la 7ème édition du meeting annuel «Les Impériales» est un témoignage de l’impact de la campagne «Dream Africa, Meet Morocco». L’événement, qui s’est tenu du 12 au 16 février à Casablanca, a été une plateforme idéale pour les professionnels de divers secteurs pour discuter des tendances actuelles, partager des idées et forger des partenariats. La cérémonie de clôture, marquée par la remise de plusieurs prix, a souligné l’importance de l’innovation et de la créativité dans le domaine de la communication et du marketing au Maroc.