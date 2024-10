Aéronautique: le gouvernement s’allie à Boeing pour créer un Centre de recherche en fabrication avancée

Parallèlement au lancement du projet du Centre africain de fabrication d’excellence, l’entreprise marocaine NTS Technics a été désignée en tant que partenaire d’ingénierie. Elle sera soutenue par Boeing afin d’atteindre le niveau 3 de conception et d’être considérée comme un fournisseur agréé en ingénierie pour Boeing, souligne le ministère de l’Industrie dans un communiqué.

L’entreprise a été choisie à la suite d’un processus de sélection conjointement mené par le ministère de l’Industrie, l’Administration de la Défense nationale et la société Boeing.

Ces deux axes de collaboration avec l’industrie marocaine s’inscrivent dans le cadre de l’accord de compensation industrielle, signé le 8 février 2023 entre Boeing, l’Administration de la Défense nationale et le ministère de l’Industrie et du Commerce, visant à étendre le partenariat entre le Maroc et Boeing pour soutenir l’écosystème aéronautique marocain dans sa montée en gamme, axée sur l’innovation et l’excellence, ainsi qu’à renforcer l’excellence de l’ingénierie marocaine.

Boeing s’est engagé également à devenir membre fondateur de Centre africain de fabrication d’excellence (ACME), qui fera partie de l’Université Mohammed VI polytechnique, dont le siège sera basé à Nouaceur.

ACME est le premier centre de R&D en Afrique avec le «label Boeing» à vocation internationale, basé sur un modèle de consortium, s’appuyant sur la collaboration d’entreprises de différents secteurs pour développer la R&D, proposer des solutions innovantes et créer de la valeur ajoutée pour ses membres.