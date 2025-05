Aéronautique: le groupe allemand Masterflex s’implante à Casablanca

Dans un contexte de reprise solide du transport aérien à l’échelle mondiale, l’Allemand Masterflex SE renforce son ancrage international en s’implantant à Casablanca. Le groupe investit 3 millions d’euros dans la création d’une usine spécialisée dans la fabrication de flexibles techniques de haute précision destinés à l’aéronautique, indique le quotidien Les Inspirations Eco. Cette initiative confirme l’attractivité croissante du Maroc dans les chaînes de valeur mondiales de l’industrie aérienne.

Cotée sur le segment Prime Standard de la Bourse allemande, Masterflex SE poursuit son expansion en s’appuyant sur son expertise de niche dans les systèmes de raccordement techniques.

Sa marque Matzen & Timm, déjà active en Allemagne (Norderstedt) et en République tchèque (Plana), joue un rôle central dans la branche aéronautique du groupe. Avec l’ouverture prévue d’une unité de production à Casablanca, le groupe entend franchir une nouvelle étape stratégique. «L’industrie aéronautique mondiale est en pleine croissance, et la demande en solutions de flexibles fiables ne cesse d’augmenter. Notre implantation au Maroc nous place idéalement pour saisir ces opportunités», explique Andreas Bastin, PDG du groupe, qui vise un doublement du chiffre d’affaires de la division aéronautique.

Prévue pour 2026, la nouvelle usine s’étendra sur 4.000 m² au sein de la zone franche Midparc, au cœur du cluster aéronautique marocain, lit-on. Elle générera dans un premier temps 65 emplois directs. Si le coût compétitif de la main-d’œuvre est un atout, le choix de Casablanca repose aussi sur d’autres critères: proximité avec les clients européens, infrastructures logistiques performantes, présence de donneurs d’ordres de renom et vivier de compétences techniques locales. Le Maroc, grâce à une politique industrielle volontariste amorcée en 2014 avec le Plan d’accélération industrielle, attire aujourd’hui des géants comme Boeing, Airbus, Safran ou Spirit AeroSystems. Dans cet écosystème structuré, Masterflex vient étoffer un tissu industriel en pleine montée en gamme.

Le groupe tient néanmoins à maintenir l’excellence technologique de ses standards européens, note Les Inspirations Eco. «Nos produits resteront conçus et testés selon les normes allemandes les plus rigoureuses, même s’ils sont fabriqués au Maroc», souligne Peter Bremer, directeur général de Matzen & Timm. Cette approche permet de combiner la rigueur allemande à la flexibilité marocaine, dans une logique d’optimisation des coûts et des délais.

L’usine de Casablanca ne sera pas un simple site d’assemblage : elle intégrera l’ensemble du processus de production avec des normes équivalentes à celles des unités européennes du groupe. Cette stratégie traduit la volonté de Masterflex de s’inscrire durablement dans le paysage industriel marocain.

En choisissant Casablanca pour implanter sa troisième usine dédiée à l’aéronautique, Masterflex envoie un signal fort. Le Maroc n’est plus une simple base arrière ou un centre de sous-traitance, mais un véritable hub industriel à forte valeur ajoutée. L’essor du secteur, avec plus de 2 milliards d’euros d’exportations annuelles, reflète une transformation économique plus large portée par l’élévation des compétences, l’intégration régionale et l’ambition industrielle du Royaume.